洪志光接澎管處長 將加強生態永續觀光

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配合交通部觀光署主秘林佩君高升陸委會，連動觀光署所轄北海岸及觀音山、雲嘉南和澎湖等三個國家風景區管理處處長異動，今（31）日上午在交通部觀光署舉辦交接典禮，澎湖國家風景區管理處新任處長由副處長洪志光升任，原處長許宗民則調任雲嘉南濱海國家風景區管理處長。

新任處長洪志光強調，將以「用心在地 榮耀澎湖」為願景，攜手澎湖觀光產、官、學各界，以「溝通」、「合作」、「創新」、「領航」為使命，並以「助人利他」、「團隊合作」及「誠信永續」為核心價值，共同推動澎湖觀光朝向永續發展更邁進一步。

洪志光表示，成立已32年的澎湖國家風景區管理處，在歷任處長帶領下，逐步推動建設澎湖國家風景區各遊憩系統遊客中心、觀光景點遊憩設施、主題展館、浮動碼頭上下岸設施，完善澎湖國家風景區觀光遊憩服務設施及淡季觀光行銷活動。

近年更在前處長許宗民擘劃下，積極推動永續旅遊、四季主題旅遊、澎湖國際海灣燈光節、澎湖追風音樂節、澎湖跳島101K自行車活動、菊島澎湖跨海馬拉松等活動，參加人數均創下歷年紀錄，獲得澎湖各界好評，澎湖遊客滿意度及觀光人數逐年成長。

因此未來澎湖國家風景區工作將在既有基礎下，朝加強自然、人文景觀維護及環境生態保育；永續旅遊目標，推動生態旅遊及綠色運具；提升建設友善通用旅遊軟硬體環境；行銷淡季觀光和加強海外客源開發及行銷等五項工作重點努力。

洪志光為土生土長的澎湖人，台灣大學土木工程學研究所交通工程組碩士畢業，曾任交通部專員、科長、交通部觀光局北京辦事處、上海辦事處組長、專門委員等與澎管處副處長、代理處長等職務，服務公職近30年，職務歷練完整，對於推動澎湖觀光發展將可無縫接軌。