促進企業永續發展 職安署輔導特定製程產業環境升級

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勞動部職安署31日假政大公企中心舉辦「塑膠暨特定製程產業安全衛生及工作環境輔導改善成果發表會」，由署長鄒子廉揭開序幕，除感謝國內塑膠製品、合成樹脂接著劑、染料顏料、黏性膠帶、橡膠、鑄造、表面處理及印染整理工業同業公會這10年來與職安署攜手合作推動改善工作環境，並頒發感謝狀給會中分享整體廠房轉型升級成功之典範企業，吸引塑膠製品相關業等逾百家廠商參與觀摩學習。

鄒子廉表示，為改善傳統3K產業工作較可能發生的危害性化學品暴露、切割、夾捲及作業環境濕熱等危害，致形成產業面臨缺工、人才斷層及勞動年齡老化等問題，自103年起陸續針對鑄造業、表面處理業、印染整理業及橡膠製品製造業推動輔導改善及提供補助，111至112年度將塑膠製品製造業列為重點輔導產業，透過資源整合、專案輔導及改善經費補助等措施，以及與公(協)會締結伙伴合作，穩定在職勞工就業，計畫執行迄今已訪視輔導逾838家、補助近300家，補助改善工作環境金額累計已逾2.8億元，更帶動創造近3,000名本國勞工就業機會。

本次活動邀請「興采實業股份有限公司」、「大豐環保科技股份有限公司」、「四維精密材料股份有限公司」、「笠源科技股份有限公司」、「福田科技股份有限公司」及「華夏海灣塑膠股份有限公司」等6家企業分別代表不同產業公會，分享經營管理及推動整體廠房轉型升級之成功經驗，從源頭改善工作環境，降低勞工化學品暴露、強化聽力保護、減少被夾捲及與高溫接觸等危害，更同時兼顧製程品質及作業效率，並透過加強整體換氣通風、地板防滑排水與空間照明等，讓整體廠房明顯降溫、作業環境清潔明亮、空氣清新涼爽，徹底解決3K產業面臨的環境高溫悶熱、化學品異味等問題。

近年來，各合作產業公會及相關事業單位在產官學共同努力下，已凝聚共識，發揮勞資互助互利的精神，強化安全衛生及提升工作環境品質，職安署為呼應業界需求，將持續致力協助企業改善工作環境，盼能藉由成功經驗的分享發揮示範效果，引領其他產業一同打造安全、健康、友善的工作環境，確保健康勞動力及企業永續發展。