深化台美關係 許銘春接見美國勞工行政首長訪團

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勞動部部長許銘春30日下午接見美國聯邦暨各州勞工行政首長訪團一行6人，本次訪團有阿拉巴馬州、密蘇里州、奧勒岡州及懷俄明州勞工行政機關首長，以及美國聯邦調解調停署(FMCS)與美國國家勞資關係委員會(NLRB)高階官員共同組團來臺訪問，此為COVID-19疫情解封後，最具規模之臺美勞動事務交流團。

許銘春部長致詞時表示，臺灣勞動部是「美國勞工行政官員協會」(NAGLO)唯一的國際會員。我國每年均派員出席NAGLO年會，與美國聯邦及各州勞工行政首長建立良好關係。同時，臺灣勞動部自1998年起，即邀請美國聯邦官員及各州勞工行政首長組團訪臺，為臺美勞動事務交流奠定良好的合作基礎。美國也是臺灣最重要的盟友及國際夥伴，雙方共享民主、自由及人權等普世價值，並認同美國「以勞工為中心」的貿易政策，彰顯推動貿易往來時，應同時促進保障勞動權益的精神，進而發展更具包容性的勞動政策。

許銘春部長指出，勞動部依據蔡英文總統的六大勞工政見，提出了「安穩工作」、「安心職場」及「安全勞動」三大施政目標。為使我國勞工朋友皆能享有尊嚴勞動政策，勞動部除連續8年調整基本工資外，並制定「中高齡者及高齡者就業促進法」及「勞工職業災害保險及保護法」，以提高中高齡者及高齡者勞動參與保障，並確保職災勞工應有的權益。

勞動部在外賓訪臺期間，規劃拜會監察院國家人權委員會、台南市政府、勞動部職業安全衛生署、勞動力發展署及勞動及職業安全衛生研究所等單位，以瞭解我國人權保障、職業安全衛生及勞動力發展等議題之發展概況；另安排訪賓參觀我國多元就業輔導單位，瞭解勞動部如何協助身心障礙者及就業弱勢者在地就業，期望藉此深入瞭解臺灣的勞動政策與執行成效，並攜手深化臺美勞動事務的合作夥伴關係。