未到期定存單餘額連二月跌破8兆元 重返疫情前常態

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結束7、8月股利發放旺季，9、10月則因連假資金需求上升，中央銀行為維持市場充裕的流動性，提供季節性資金需求，持續減發定存單調節，央行公開市場操作的定存單餘額至10月底未到期餘額降至7兆8,375億元，除了是今年以來新低，也創下2020年7月以來、近40個月新低，已重回新冠疫情爆發前的7兆元常態水準。

銀行資金調度主管表示，央行升息步入尾聲，但貨幣政策基調維持「溫和緊縮」環境，加上9、10月連假推升資金需求，央行按慣例反向減發定存單調節，9月定存單餘額降至7兆9733億元、睽違三年再次重返7兆元，10月再較9月下滑逾千億元，連二月跌破8兆元常態。

央行長期透過公開市場操作，每日發行7天、28天期定存單，提供銀行過剩資金去化與調度工具，採主動申購方式。其他還有定期發行的91天期、182天期存單，基本上每兩周發行1次。

以近年央行公開市場操作來看，2020年疫情爆發後，央行跟進降息救經濟，並維持「一手收錢、一手放錢」的策略，反向加發定存單回收閒錢，未到期定存單餘額在前年底一度飆高到9.32兆元史上新高；去年起央行啟動升息，同樣減發定存單調節提供市場流動性，去年6月定存單餘額均維持在8兆元上下。

今年第二季起央行停止升息，但市場資金仍趨緊，持續減發定存單，5月因應繳稅資金需求，單月減發定存單2,630.7億元後，6月再減發1,724.4億元，7月減發15.8億元，8月小幅加發289.7億元，9月減發2,224.55億元、10月續減發1,358.5億元。

銀行資金調度主管認為，第四季短期資金需求暫緩和，但仍有連假因素推升資金需求，加上後續年終短期資金需求高峰，預料央行為提供更充裕的流動性需求，央行勢必再加大「放錢」力道，減發定存單調節方向不變，預料未到期定存單餘額將跌破，並且站穩7兆元之下的低位。