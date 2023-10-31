00690於11／21除息 年配息挑戰去年2.4元紀錄

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兆豐臺灣藍籌30 ETF（00690）今年調整配息頻率，從原本年配息改為半年配，讓愛息族更有感，上半年配發新台幣1.5元，2023年下半年第一階段收益分配評價結果公告，將在11月21日除息，最後買進日為20日，實際配息金額將以15日第二階段公告結果為主，今年將挑戰去年發放新台幣2.4元紀錄。

兆豐臺灣藍籌30 ETF研究團隊表示，目前全球政經國際戰爭情勢紛亂，相關數據逐漸復甦，目前已看到半導體產業訂單。此外，中國積極釋放政策信號、美國升息進入尾聲，AI產業建置帶動科技相關產業鏈的發展。綜合以上觀點，預期明年上半年景氣回升，對台股市場維持樂觀看法，電子相關產業將漸入佳境；在傳產方面，看好製造業景氣谷底翻揚，機電產業訂單將持續改善。

兆豐臺灣藍籌30ETF研究團隊指出，全球市場動盪較大、個股輪動頻繁，建議不妨採用台股ETF作為切入市場的機會。00690像台版道瓊工業指數，精選台股前30大藍籌成分股，聚焦成分股企業的財務能力，透過台股ETF爭取參與台股指數的長線行情，亦可望同時爭取息收的好時機，也很適合偏好長期穩健存股型的投資人，建議採取擇時加碼進場的投資方式，將本檔ETF基金納入資產配置布局主軸當中。

至於兆豐永續高息等權ETF（00932）因產品發行時間較晚的關係，今年9月1日上市，沒有參與到台股6～8月除息旺季，此次評價結果在11月不予分配。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。