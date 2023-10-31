肥貓小心！新增284家上市櫃董事酬金明年全都露

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

肥貓董事皮繃緊！金管會修法擴大三種上市櫃公司也要揭露董事酬金，證期局副局長黃厚銘31日指出，包括公司治理評鑑結果落在倒數二個級距、公司賺錢基層員工薪資卻沒增加、公司獲利衰退但董事卻加薪者，2024年公布2023年年報即適用新規定。若用去年年報數字來算共新增284家，再加上符合原本六項強制揭露的724家上市櫃公司，估有1,008家肥貓董事現形。

黃厚銘指出，為提升上市櫃公司董事酬金資訊的透明度，金管會在今年8月公布「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」部分條文修正草案，擴大上市櫃公司應揭露個別董事酬金範圍。

依現行規定，只要符合六大條件，包括近三年虧損、董事持股連三個月不足、任三個月董監事平均設質比超過五成、全體董監事領取酬金占該公司稅後逾2％、公司治理評鑑落在最後一級、基層員工平均數低於50萬元者。就需強制上市櫃公司揭露個別董事、監察人酬金，而非是採取級距式揭露。若以2022年股東會年報上，已有724家強制揭露。

就金管會修法後，已擴大揭露個別董事酬金範圍條件，從目前強制揭露的六大條件，再新增兩項、並修正一項。新增：一、上市櫃公司近年度稅後淨利增加逾10％、但非主管職務的全時員工年薪平均數卻沒增加（公司賺錢但基層員工卻沒加薪）。若以去年財報來看，會新增67家上市櫃公司得揭露。

二、最近年度稅後衰退達10％且逾500萬元，及平均每位董事酬金（不含兼任員工酬金）增加達10％且逾10萬元（公司獲利衰退但董事卻加薪）。這部分新增31家。

修正一項是公司治理評鑑倒數最後一級距（後20％）得強制揭露肥貓董事，再擴大到「倒數後兩級距」（排名後35％）也要揭露，這部分新增186家。

值得一提的是，今年在發生上市櫃公司發生大火引發員工與消防員重大死傷案例後，此次修法與預告版本不同的是，金管會也採納了消防署的建議修正法規，強化要求公開發行公司揭露當年度火災件數、死傷人數及占員工總數比率等，期望促使企業提升消防安全管理。