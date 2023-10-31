科博館台灣科學節重量級演出 打造20公斤中世紀戰場服

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科博館「2023台灣科學節」推出大型科學演示秀等科學教育活動，館長焦傳金31日表示，今年演示將結合「驚心洞波特展」，打造一套金屬材質的「中世紀戰場」道具服裝，整套重達20公斤「重量級」演出，並全新製作《吉娃斯勇闖科博館》科學布袋戲。

國立自然科學博物館今年「2023台灣科學節」活動，自11月4日至12日推出，主打大型科學演示秀、曬科學市集、野望影展、火星任務等科學教育活動，並全新製作《吉娃斯勇闖科博館》科學布袋戲。

大型科學演示秀是科博館每年科學節最受歡迎的活動，焦傳金強調，今年將結合「驚心洞波特展」，打造一套金屬材質的「中世紀戰場」道具服裝，整套重達20公斤「重量級」演出。

焦傳金說，108課綱強調多元學習，《吉娃斯勇闖科博館》首次嘗試以戲劇方式呈現科學教育，今年特展和藝術連結度高，強調虛實整合，以透過多元手法推動科學教育，讓動態與靜態展示完美融合。

《吉娃斯愛科學》是國立清華大學與原金國際共同製作的原住民族科學教育動畫，介紹泰雅族小女孩—吉娃斯Giwas，在山林中藉由原住民族文化，學習科學知識。

科博館表示，與東海大學合辦「火星任務」競賽今年邁入第8年，比賽日期為11月12日，競賽項目有火星科展、火星車降落賽、無人車避障賽，火星科展為全台唯一利用科學方法解決火星生存問題的競賽，無人車避障賽今年加入不同坡度，考驗選手能力；火星車降落賽必須由40公尺高空投射艙釋放降落，運用數位傳感器判讀火星車姿態進行評比。