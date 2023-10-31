新北家暴案逐年增加 議員黃淑君籲補充社工人力

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新北市議員黃淑君今（31日）指出，新北市家暴案件從2019年的2萬420件、2020年2萬3146件、2021年2萬3553件、2022年2萬4813件，至今年1到6月1萬3119件（已超過往年同期），件數逐年增加，但新北市家庭暴力暨性侵防治中心預算編定員額356人，實際人數卻300人不到，長期人力短缺，第一線社工人員難以負擔。 新北市家防中心主任許芝綺表示，目前與勵馨基金會、善牧基金會等民間團體合作，計有168位社工員、心輔員協助公部門提供被害人服務。

黃淑君表示，家暴案件年年增加，高通報數並非不好，而是家暴案件通報後的介入機制，凸顯新北防護網社工人力缺乏的最大問題。家防中心和各區社福中心，是守護家庭的最後一道防線，如何落實後續家庭的心理輔導或是相關資源的進駐，都需要大量的社工協助，讓需求家庭及受害者受到保護，避免二次傷害，新北市政府不可忽視社工進用等問題。

此外，家暴案件中有需要協力安置的兒童，新北市近5年寄養家庭數量也從2018年222戶、2019年213戶、2020年197戶、2021年189戶、2022年182戶，截至今年10月26日止僅剩176戶，來到歷年新低。

黃淑君建議，新北市府應落實社工人力分配，調整工作負擔，同時也需要跨局處協力，讓人與人之間的相處降低緊張感，建構健康的社會心理。

許芝綺說明，新北市家庭暴力通報案件逐年成長，除民眾求助意識覺醒外，新北市政府結合基層醫療診所、社區藥局、鄰里、社區發展協會、公寓大廈管理委員會等組織發揮安全守門員的精神，積極通報社政、警政、衛政提供協助，避免暴力事件再度發生。

許芝綺表示，市府受理通報案件後，立即指派主責社工進行調查、了解事件發生經過、擬定安全維護措施並提供安全住所，在公部門社工提供緊急救援服務後，家防中心與民間專業團體合作，陪伴家暴受害人進行心理重建及生活重建等較長期的服務，目前共有勵馨基金會、善牧基金會、婦女救援基金會、世界展望會、兒童福利聯盟、家扶基金會等民間單位共168位社工員、心輔員，協助公部門提供被害人服務。 ★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。