臺灣銀行 榮獲112年運動企業認證

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教育部體育署為鼓勵企業支持運動、持續推動員工運動風氣，打造永續健康的企業文化，10月31日於福華文教會館卓越堂舉辦「112年度運動企業認證」授證典禮，臺灣銀行獲頒「112年運動企業認證」，肯定該行重視員工健康，形塑運動友善職場，推廣各項體育活動發展的卓著績效。

臺銀為鼓勵員工運動與參與運動型社團活動，成立體育委員會推展各項運動，委員會下設籃球隊（甲、乙組）、登山隊、網球隊、羽球組、桌球隊、壘球隊…等12項活動，並鼓勵同仁自行籌組文康活動社團，亦聘有專職護理師辦理員工健康促進事宜，打造運動友善職場；且臺銀全力推動體育及休閒運動，除組隊參加中華民國銀行公會金融盃網球錦標賽等各項競賽活動外，亦自辦各項比賽邀請同業切磋聯誼，協助帶動運動風氣。

臺銀積極培育體育人才，臺灣銀行籃球隊自1973年成立迄今已有50年歷史，歷年來培育許多優秀的籃球選手，可謂國內籃球界的搖籃，亦為「SBL超級籃球聯賽」創始球隊，並榮獲SBL第19屆總冠軍；自1996年迄今，除2021年受新冠疫情影響停辦外，每年暑假均舉辦免費「青少年籃球夏令營」；於球賽休季期間球員們亦經常前進全國各地偏鄉校區，陪伴學童進行籃球訓練。

臺灣銀行主動且踴躍參與國內各項體育賽事活動，多次贊助「中華職棒明星對抗賽」，邀請行員與中、小學球員進場觀賽，賽程中結合競賽活動捐贈黃金存摺予社福機構。該行對推動國內運動發展不遺餘力，實績備受肯定已連續5年榮獲教育部體育署頒發「體育推手獎-推展類」金質獎殊榮。未來該行將賡續善用企業品牌資源推廣運動企業，擴大社會參與，並結合全行資源發揮關懷偏鄉扶助弱勢行公益，進而共同呼應聯合國永續發展目標，達到社會和諧發展、國家永續、企業永續的目的。