ITF周五登場 規模近6年最大、業者狂推優惠價

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2023台北國際旅展（ITF）將在11月3日至6日於台北南港展覽館1館登場，今年有104個城市／國家與上百家餐廳、旅行社、航空公司、遊樂園等業者參展，約1300個攤位展出，號稱近6年最多。

今年除中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、越南航空等7大航空公司參展外，許多國家館也與各大航空公司合作。

台灣虎航除推出線上旅展全線促銷單程未稅899元起優惠價外，也歡迎虎迷到旅展現場玩遊戲同樂，有機會獲得不限航點來回機票。

即日起至11月17日於星宇航空官網或App購買11月1日至2024年5月31日台灣出發的機票，即可享全航線指定艙等限時85折優惠。

華信航空今年推出國內全航線旅展限定優惠，包括「手機APP購票現折666元」、「五地同樂會3天2夜只要3999元起」以及「華信假期小三通享全新VIP豪華貴賓室」，帶旅客玩GO台灣之美。

各大旅行社推出豐富、獨家的主題遊程，雄獅特別為小資族規劃出國萬元有找產品，雄獅旅遊表示，第3季出團人次較年初成長逾2倍，熱門旅遊國家以日本為最大宗，歐洲及東南亞同樣有不錯表現，其中越南熱門度甚至超越疫情前水準，預估今年線上加線下旅展整體業績可挑戰翻倍成長。

世邦旅遊推出獨家首賣的星宇航空首航舊金山，有機會搭乘到K董親駕的航班，價格只要3萬900元起，比單買機票還要便宜。向來是夢幻旅程的北歐極光之旅，旅展期間也推出限量的最高優惠第2人減1.2萬元。