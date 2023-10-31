企業串聯數據、服務與流程 讓生成式AI達成真正商業價值

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生成式AI 影響力席捲全球，被譽為帶動新時代的生產力革命。根據 Gartner 指出，至 2026 年預計將超過 1 億人與生成式 AI 一起工作。入選 2023《時代雜誌》AI 領域百大影響力人物，華人AI 大神吳恩達也強調現在正要進入生成式 AI 應用爆發期，而如何將AI 技術銜接落地是目前重要的關鍵。

生成式AI為大眾提供重新思考軟體、數據和人類互動體驗的機會，然而生成式 AI 儘管在資料整合方面表現優異，但預測分析階段仍存在某些限制。SAS CTO Bryan Harris分享：「實現生成式AI 的價值除了需要先進AI 能力外，還需確保每個關鍵節點的治理策略。」為充分發揮生成式AI潛力，可以採用複合式AI理念，結合不同AI技術，確保其與預測式AI之間實現全面協同作業和有效治理，以找到複雜商業問題的最佳解方。

Bryan Harris 也於 SAS 年度 Explore 大會盤點出 SAS 生成式 AI 之創新進展，具體表現在以下幾個面向，合成數據生成、數位孿生以及大型語言模型（LLM）。

合成數據可作為真實資料的有效補充或替代，以更好效率來建立準確、可擴展AI模型。SAS具有一項專利的生成式對抗網路（GAN）深度學習演算法來體現合成數據，可協助企業在兼顧資料隱私前提下，調校出穩定且準確AI 模型。數位孿生系統則為反應真實世界的虛擬數據模型，透過調整裡面的不同參數，可協助企業在無實際風險前提下，預先測試不同方案的可行程度，甚至是提前預知風險。

SAS已將LLM 與SAS客戶智慧360(SAS Customer Intelligence 360,SAS CI360）整合，協助行銷人員更有效規畫、製作內容及提供行銷建議，如SAS生成式AI可以生成針對Email或其他促銷活動的建議文字，或對行銷活動目標客群的人口、心理、行為和地理特徵等提供洞察與建議，如果對文字或圖像建議不滿意，行銷人員可直接進行編輯，讓行銷人員不僅擁有AI行銷助手支援，更能進階為AI行銷專家，真正落實AI平民化。SAS也能讓行銷客戶靈活選擇欲整合使用的生成式 AI 模型，如OpenAI等廣受歡迎的AI供應商模型，或選擇使用開源私有託管模型。

IDC分析與資訊管理集團副總裁Dan Vesset表示，SAS以倡導符合倫理道德的AI聞名，並協助客戶提供可靠新科技轉型顧問服務，這對於處理敏感資料、客戶風險很高的行業尤其重要。企業打造實用AI的關鍵要素除了將生成式AI與其他AI 整合良好外，也須在此基礎上加強治理功能，以確保每次的 AI應用皆具可靠性且受到充分信任。這包括保護數據隱私、確保人類可監督、提供透明的結果，進而使企業在執行AI策略時，不僅能獲得真正價值，也能確保每一次決策都是可信賴的。