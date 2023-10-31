太空國際年會開展 攸泰以移動衛星通訊受矚目

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2023台灣太空國際年會(TASTI)宣布正式開展，將在南港展覽館二館一連展至11月3日止。台灣對進軍太空領域始終積極，台灣首顆自製氣象衛星-獵風者衛星的成功升空，顯示了台灣航太產業的一大進境，因此儘管過往國家太空中心業已舉辦過4屆iCASE國際太空探索研討會，這次為了擴大國際視野，TASTI台灣太空國際年會特意放大活動規模，邀集台灣太空產業發展協會、台灣低軌衛星產業聯誼會等共襄盛舉。甚至參展廠商也雲集一時之盛，囊括了緯創、攸泰科技、中華電信、新光保全等高端業者。

透過本次年會，業者將有更多機會和國際有意發展移動衛星通訊系統或低軌衛星科技的單位業者進行深度合作，採訪當口，正巧菲律賓Cagayan經濟特區管理署參訪攸泰科技，雙方對後續合作都表示了濃厚興趣。

說及攸泰科技，這次該公司參與2023台灣太空年會堪稱有備而來，攸泰不僅展示自家研發的移動衛星通訊系統，也同步展示了子公司睿剛電訊研發的無人機的prototype。攸泰科技資深協理楊秉叡表示，公司作為台灣衛星應用產業領導廠商，不論有關移動衛星通訊系統抑或無人機研發成就皆有目共睹，以這次展出的移動衛星通訊系統而言，即以無遠弗屆馳名，特別像是在沙漠曠野、偏遠山區等無人地帶，最能發揮其遠端通信功能，他說，之前南投發生土石流災情，通訊完全中斷，就正是攸泰科技的移動衛星通訊系統恰可發揮所長之時。

攸泰科技楊協理表示，公司目前專注於衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府專案等重點產業，擅長協助客戶從zero-to-market的敏捷執行，以實現客戶的願景。他說，攸泰科技和自有品牌睿剛的產品逾9成都具備衛星應用功能，亦即不管農業、海事、軍用、礦產、交通運輸，只要是有通訊連結應用的必要，攸泰科技均能透過自有的移動衛星通訊系統，以5G與低軌道衛星，協助客戶完美執行聯繫和運營；該公司資深業務經理唐述綱也表示，看好未來衛星產業前景，攸泰科技將更積極研發衛星通訊及無人載具，尤其潛力無限的無人機，以全力搶攻該利基市場。