曾經的害羞王子 石川遼仍劍指王位

無論是在美國或日本，他的每一記擊球都會被電視工作人員詳實拍下，他的每次賽後採訪都會吸引大批高爾夫記者，他的經紀人會帶來一張凳子讓他坐著，回答每一個可能成為體育頭條的媒體提問。這就是石川遼（Ryo Ishikawa）在十多年前的生活。

在美巡賽八勝球星松山英樹出現之前，石川遼是球迷和日本媒體的寵兒，他們迫切希望擁抱一位能夠激勵這個高爾夫狂熱國度的運動英雄。2007年，石川遼以15歲之齡寫下了高爾夫歷史，成為日巡賽史上最年輕的冠軍。到了20歲，這位以其魅力、英俊相貌與青春活力而贏得「害羞王子」暱稱的男孩，已經在職業賽場上拿下九勝，世界排名前50位，更成為2009與2011年的總統盃國際隊成員。

石川在巔峰時期前往美國尋求更大的成功，並在2013至2017年間在美巡度過了五個賽季，與老虎伍茲（Tiger Woods）、厄尼艾爾斯（Ernie Els）和維傑辛（Vijay Singh）等人同場競技。他在美巡賽的最佳成績是兩次亞軍，但背傷毀了他的美國夢。

雖然石川遼的全盛時期似乎已成為歷史，但事實上他只有32歲，比松山英樹年長五個月左右。雖然他現在的揮桿速度可能慢了一點，但他已經重建了自身的球技，並在過去四年內於日本贏了四座冠軍。他準備發起最終戰役，在美巡賽上留下自己的印記。

上週，石川遼在ZOZO錦標賽上拿下了令人印象深刻的並列第四佳績，成為這場唯一在日本境內舉辦的美巡賽名次最好的地主選手。一些當地報紙對於他的報導，比柯林森川（Collin Morikawa）以六桿勝差奪冠的新聞還多。這樣的出色表現，更讓他的心中燃起熊熊鬥志。

當被問及是否接受自動豁免資格，參加聯邦快遞盃秋季賽下週在墨西哥舉行的世界科技錦標賽（World Wide Technology Championship）時，他毫不猶豫地堅定回答：「是的。」「我一直希望能夠重返美巡賽。」再次被成群日本媒體包圍的石川遼說道。

這位人氣滿滿的日本球星目前以非會員身分累積的聯邦快遞盃積分已經可以排在第127位，如果他在下週的墨西哥賽事單獨並列第二，就能超越目前排名第125位的選手，進而獲得2024年美巡賽資格卡。如果在墨西哥又能打進前十名，則能參加在巴哈馬舉行的倒數第二場秋季賽事，提升他重返高爾夫樂土的機會。如果他失敗了，他預計將參加資格賽。表定於12月舉行的最終資格賽，前五名將能獲得美巡賽資格卡。

上週日，22歲的平田憲聖（Kensei Hirata）與21歲的久常涼（Ryo Hisatsune）最終都並列第六，寫下ZOZO錦標賽賽史首度有三位日本選手打進前十名的紀錄，這兩位後起之秀也接受了前進墨西哥比賽的豁免資格。石川遼很高興能看到他的年輕同胞人才輩出。「我認為目前有很大的動量，特別是20歲出頭的選手，這是我們在2019年（ZOZO錦標賽第一年）沒有看到的。」石川遼說。