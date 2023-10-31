前往主要內容
工商時報LOGO

台達電前三季EPS 9.4元 連三年樂賺一個股本在望

台達電今日公布第三季財報，經結算，第三季營收順利以1,077.95億元，寫下單季歷史新高。圖／本報資料照片
台達電今日公布第三季財報，經結算，第三季營收順利以1,077.95億元，寫下單季歷史新高。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台達電（2308）今日公布第三季財報，經結算，第三季營收順利以1,077.95億元，寫下單季歷史新高，然因營業成本拉高，單季毛利率29.57％，表現不若去年同期的30.29％，第三季EPS 3.6元，不若去年同期的EPS 4.26元，僅寫下歷史第三高。

另累計前三季EPS 9.4元，亦小輸去年同期的EPS 9.53元，僅拿下歷史次高，法人指出，台達近年獲利都處於歷史高檔，在今年累計前三季EPS已達到9.4元的狀況下，今年要力拚連續三年樂賺一個股本，應非難事。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 入不敷出加劇 壽險現金告急

  2. 輝達、特斯拉股價狂洩「它」害的 陸行之：連台積電都跳腳

  3. AI股大逃殺 廣達、緯穎超慘 這檔PCB攻頂追價仍逾15萬張

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。