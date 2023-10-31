台達電前三季EPS 9.4元 連三年樂賺一個股本在望

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台達電（2308）今日公布第三季財報，經結算，第三季營收順利以1,077.95億元，寫下單季歷史新高，然因營業成本拉高，單季毛利率29.57％，表現不若去年同期的30.29％，第三季EPS 3.6元，不若去年同期的EPS 4.26元，僅寫下歷史第三高。

另累計前三季EPS 9.4元，亦小輸去年同期的EPS 9.53元，僅拿下歷史次高，法人指出，台達近年獲利都處於歷史高檔，在今年累計前三季EPS已達到9.4元的狀況下，今年要力拚連續三年樂賺一個股本，應非難事。