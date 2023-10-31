台南歸仁出現第二型登革熱病毒 登防中心憂交叉感染

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台南市10月31日新增203例本土登革熱確診病例，累計病例數1萬8165例。鑑於新增病例中，歸仁區有1例經病毒分型結果為第二型，與台南市流行的第一型不同，經疫調結果有高雄足跡，登革熱防治中心籲請市民把握防疫時效，盡速進行孳生源清除，以防交叉感染不同型別，增加罹病的嚴重度。

今天新增的病例，分別為東區61例，北區31例，永康區27例，南區24例，安南區20例，中西區11例，安平區6例，關廟區及佳里區各5例，歸仁區4例，新化區3例，仁德區2例，麻豆區、善化區、新市區及龍崎區各1例，年齡介於5歲至91歲。

登防中心表示，目前正處疫情下降期的關鍵階段，市府所有人員不分局處、單位都全力投入防疫行列，病例數較少的冷區，也跨區支援病例數較多的熱區，共同執行孳清、稽查、化學防治等各項防疫任務。

不過，近日登防中心疫情監測分析顯示，原本確診病例數較少的冷區確診病例數，占總病例數的比率有增加趨勢，像本周新化區增加11例、新市區增加10例、安定區及佳里區各增加6例，顯示登革熱病毒會隨著人口流移動傳播，全市各區都有流行風險，請民眾除應每周清除家戶內外孳生源，如出現發燒、頭痛、眼窩痛等症狀也請盡速就醫。

另外，疾病管制署機動防疫隊和登革熱防治中心前往冷區執行孳生源稽查時，也在家戶花盆及底盤、建築工地、社區髒亂點、空屋及空地等高風險點，查獲積水孳生病媒蚊幼蟲。

市長黃偉哲召開台南市一級登革熱流行疫情指揮中心會議時，特別提醒雖然天氣逐漸轉涼，但南部地區的氣候仍適合病媒蚊生長，已責成市府各機關、區公所及衛生所提高警覺，盡快加強各區高風險處所孳生源巡檢和稽查作業，徹底找出社區中隱藏孳生源並加以清除。