宛若小型世界博覽會 主題旅遊優惠旅展登場

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旅遊大爆發，亞洲人氣最旺的ITF台北國際旅展，將於11月3日(五)至6日(一)在台北南港展覽館1館登場！集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1300個攤位爆棚展出，展覽館廊道上就可開始逛。 台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，今年ITF攤位供不應求，因此首次將南港展覽館1樓的廊道規劃為展區，盼能把台灣和世界各地最新、最好玩、最優質的一面帶進展場，讓所有前來參加的朋友都能滿載而歸。今年1-8月的出境旅客已經恢復到疫情前2019年同期的63％，足見台灣人對於出國旅行的熱愛。

2023 ITF展出陣容堅強，宛如小型世界博覽會，匯集台灣、全球最新主題旅遊與優惠。國內單位除飯店、旅行社業、遊樂園、伴手禮等，更有全台中央地方單位，帶來台灣部落、農村、文化、森林、客庄、觀光工廠、故宮、地方小旅行等多面向深度探索玩法。

最熱門的國外單位日韓擴大展出，還有德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會，以及多家歐洲頂級遊輪首度參展，強勢回歸的香港、秘魯、捷克等單位也值得期待。展期間每天都有機會難得的各國精彩文化表演、超萌吉祥物大遊行，大小朋友親子同樂歡慶旅遊嘉年華。 今年除中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、越南航空等7大航空公司參展外，許多國家館也與各大航空公司合作。各大航空公司看準強勁商機，已紛紛率先展開線上促銷，更將在旅展現場推出展場限定的優惠機票、禮品與超值加購，更有抽獎活動，保證帶給民眾展場限定的驚喜！ 各大旅行社推出豐富、獨家的主題遊程，無論是深受國人喜愛的日韓及東南亞，或是歐美、中東地區，都有深具地方特色的超值行程！鳳凰旅行社推出土耳其11天破盤超低價49,900元起、義大利10天限定團第2人減10,000元，帶你遊覽6處世界遺產；易飛網規劃有北海道5日行程僅三萬初、東京機加酒5日12,900元。而距離2024年倒數62天，精彩各國跨年行程也不容錯過。

東南旅行社推出雪梨港灣遊船跨年煙火、杜拜哈里發塔炫麗煙火行；雄獅旅行社推出印度泰姬瑪哈陵曙光行、泰國跨年煙火6日不到三萬元。春節出遊也可趁ITF先卡位，可樂旅行社推出韓國新春系圍爐饗宴，最低19,900元起就可開心到國外過年，還有日本團限定「蘋安賀歲」蜜蘋果，與獨家環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」等內容，搭配團費最高減3,000元優惠！

世邦旅遊在旅展推出獨家首賣的星宇航空首航舊金山，3萬900元起，北歐極光之旅，旅展期間也推出限量的最高優惠第2人減1.2萬元。

首次參展的金龍旅遊大方祭出每日限量瘋搶，最高折扣一萬三，包含璀璨印度7日不用五萬，就可深入造訪印度黃金三角、5大世界遺產，更享宮殿豪華飯店住宿1晚；以及展場限定一口價，雙點進出德奧捷10日77,900元起暢遊東歐等。各大旅行社都在ITF現場推出展場限定超值優惠，超狂加碼。

Klook祭出3大實體旅展限定超狂驚喜，旅展期間一連4天的整點時段，可天天來Klook攤位瘋搶好禮，包含人氣樂園香港迪士尼樂園門票買一送一、日本環球影城門票買一送一、LINE Pay 1,500元折價券等大獎。

超值住宿餐飲券、SPA泡湯券，ITF開搶！晶華酒店、老爺酒店、萬豪酒店、長榮酒店、台北君悅酒店、寒舍集團等知名飯店業者推出各項超值住宿優惠券；五星飯店住宿券最低下殺16折、SPA泡湯券15折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券，享受全方位的身心療癒。各單位更用心安排豐富抽獎活動，主辦單位也推出早鳥禮、ITF滿額禮、信用卡滿額禮等活動，現場加碼優惠再升級。

台北天成大飯店單以烤鴨品項就曾創下年銷上萬隻的紀錄，使用餐券的消費者更是單點烤鴨的兩倍，「翠庭-招牌烤鴨四人合菜」旅展餐券每張3,600元，於台北國際旅展(2023年11月3日至11月6日)推出，集結烤鴨三吃、燒臘拼盤、主廚精選料理、港點、時蔬等豐富菜色，線上旅展2023年10月31日至11月6日並可於各館官網同步選購。 ITF台北國際旅展門票預售9折優惠只到11月2日，購票請至ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX 等7大通路。與台北捐血中心合作的捐血送門票活動，於即日起至11月4日，至大台北地區17個捐血點任一處完成捐一袋血(250c.c)，即可兌換一張門票。