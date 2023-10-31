「台灣好行-故宮南院線」輕鬆暢遊嘉義縣15個在地人文景點

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想到嘉義縣就想到阿里山，事實上，嘉義縣除了名聞全球的阿里山風景區之外，還有許多新興的知性文化觀光景點值得一遊。借鏡日本東京JR山手線，「台灣好行-故宮南院線」透過環狀線概念串起大嘉義平原地區文化、觀光及產業景點，包括國際級亞洲藝術薈萃的故宮南院、在地農村鄉土藝術、樂活悠閒自行車道、新港及民雄魅力商圈、以及拍照熱點彩繪村、新奇創意觀光工廠等15個景點。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，「台灣好行」在嘉義地區規劃了四大路線，兼具大自然與在地人文的景點皆蒐羅在內，從平原到高山，不想開車的小資族，不妨善用「台灣好行」規劃小旅行，按圖索驥、輕鬆暢玩嘉義縣。

在「台灣好行-故宮南院線」的景點中，「培桂堂」是嘉義縣舊有建築活化再利用，引領旅人重新認識在地文化，遊客可以拜訪雲門舞集創辦人林懷民的老家，欣賞融合閩、日與西洋建築元素的宅邸；再到舊碾米廠修復的「成豐社區講堂」遙想過往榮景。舊有建築整修再運用，探索專屬於嘉義的在地美好。

新港奉天宮媽祖於明朝天啟2年（1622年），護佑先賢開墾笨港，故又稱之為「開台媽祖」。位於新港地理區中心，建築蘊含匠師心血的藝術傑作，是集歷史、宗教信仰、建築藝術、文化觀光為一體的廟宇，被核定為三級古蹟。綜觀整座奉天宮宛若一座「剪黏交趾陶博物館」，歷經不同時期留下大量的交趾陶作品，為國內寺廟少見、風格獨具，每年到奉天宮進香參觀的香客、信徒、觀光客、學術團體等數以萬計人次。

為推廣社區旅遊產業，「新港客廳」為新港文教基金會與鄉公所合作承租原有的鐵路站長宿舍，將老舊不堪的建築徹底活化，如今兼具古早風情與多元經營的餐廳，是新港第一家簡餐餐廳，餐點採用在地蔬食，也是新港人為遠從外地來的親朋好友，提供一個溫馨舒適的用餐空間。

下午茶時光，特別推薦飛茉莉蛋糕！飛茉莉的蛋糕像是初戀給人的感覺，簡單、純粹、難以忘懷，集合最經典的元素：鮮奶油的輕盈奶香、蛋糕的蓬鬆而不甜膩，令人回味無窮。

國立故宮博物院南部院區被定位為「亞洲藝術文化博物館」，主建築以中國水墨畫的濃墨、飛白與渲染三種意象呈現在建築體上，外觀融合中國古老文化與現代工程技法的設計，具有弘揚中華文化的象徵意義，也象徵著中華、印度與波斯三種文化交織出悠遠流長多元的亞洲文明。而博物館、景觀橋建築造型由兩個流線型交織而成，作為「龍」、「象」、「馬」文化象徵的隱喻。

徐佩鈴表示，台灣好行故宮南院線除了暢玩故宮南院外，其他景點還包括蒜頭蔗埕文化園區、頂菜園、板陶窯、新港奉天宮、菁埔貓世界、中正大學、民雄金桔觀光工廠、旺萊山鳳梨文化園區、台灣菸酒嘉義觀光酒廠、民雄工業區服務中心（卡普秀醫美觀光工廠）等，整條路線站站都是親子出遊好去處，適合全家一同出遊。