台灣手工具靠高質量打天下 無懼鋼鐵景氣寒冬

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今年鋼鐵業景氣不佳，不過手工具產業卻不一樣，不僅有業者增聘派遣工以應付訂單，業界大廠伯鑫（6904）也準備進軍上櫃市場，而鋼鐵業界龍頭中鋼（2002）則與手工具客戶一同研發新產品，提升產品競爭力。

今年來鋼鐵業的下游業者普遍感受到景氣寒冬，尤其螺絲扣件業苦無訂單可接，有不少大型工廠訂單只剩5成，中小型加工廠業績衰退3到4成以下的大有人在。業者不斷飛到全球各地找訂單，才讓產能勉強回溫增加10~20％，但仍有不少廠商得實施無薪假措施因應，遑論需要加班。

不過手工具產業卻是截然不同的情景，據了解中部有手工具業者完全沒有受到市場景氣影響，工廠持續加班，業者移工申請人數已額滿，為了如期交貨，只能聘請派遺工應急。

事實上，台灣的手工具產業每年可創造逾1,300億元產值，出口值高居全球前三名，也讓台灣博得「手工具王國」美名。今年9月國內手工具的出口量雖然比去年同期衰退16.41％，但單價卻成長近6％，主要就是靠質量高的產品打江山。

也因此，即便鋼鐵市況不理想，手工具大廠伯鑫仍決定上櫃進入資本市場，該公司資本額為1.65億元，自主研發能力強，ODM比重接近9成，該公司的工業級活動扳手ODM，在全球的市占率超過2成，產品銷售逾50個國家，公司毛利率則維持30％以上，比同業平均20~25％的水準更高。

而中鋼也是國內手工具產業鍊的一員，近年陸續開發易成形及熱處理特性佳的鋼材，近期中鋼協同客戶義成合作開發次世代起子頭用鋼BT9885V，所製作的專業起子頭不僅硬度達HRC62，耐久壽命更超越德、瑞、美、日等國際知名品牌。

中鋼表示，為協助國內手工具業者升級轉型，也結合台灣手工具工業同業公會，與26家手工具業者合作進行國際標竿產品特性對標工作，陸續鑑別多種產品需要精進之處，再依照業者需求，強化產品加工成形、熱處理及造型設計等技術。例如中鋼就曾結合金屬工業研究發展中心輔導伯鑫進行模具設計優化，不僅達成改善目標，更有效降低生產成本，提高扳手產品的國際競爭力。

中鋼指出，未來也將結合產、官、學、研等各界研發能量，輔導下游客戶提升產品競爭力，力助國內業者在高階手工具市場持續站穩國際舞台。