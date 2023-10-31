外溢保單買氣夯 國泰奪外溢王、南山件數最多

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今年以來壽險保費收入衰退，但外溢保單買氣夯。據金管會數據，前三季外溢保單在新契約保費收入163.6億元，年增48％，三大銷售外溢保單的壽險公司積極鞏固市占，以新契約保費來看，國泰人壽連續兩季拿下「外溢王」，南山人壽則以件數取勝。

國人疫後健康意識抬頭，外溢保單近年成為各家壽險兵家必爭之地。據保險局統計，前九月外溢保單賣近85萬件，件數與去年同期相差不多，前九月新契約保費收入163.6億元，較去年同期的110.8億元，年增52.8億元或48％。

國內壽險市場中，外溢保單主要有四大壽險競爭最激烈，主要是國泰人壽、南山人壽、富邦人壽及新光人壽，這四家壽險在件數及新契約保費收入上，通常就占去逾9成的市場。前九月結果出爐，就新契約保費收入來看，國泰人壽拿下「外溢王」，南山人壽拿下亞軍，富邦人壽居第三名；但從新契約投保件數來看，前九月以南山人壽最多。

依照外溢機制類型不同，外溢保單可簡單區分為三種：一是以運動習慣折減保費或增加保額的「健走型」保單，通常是由保戶穿戴智慧型裝置，每天或每月走路步數達到與保險公司約定的數據，就可以獲得保費回饋或增加保額；二是以體況數值折減保費或增加保額的「健檢型」保單，主要是保戶若定期健檢或檢測，相關數值在保單約定的範圍內，就可以有現金回饋或增加保額；三是提供其他非現金方式來給付促進健康的「健康管理型」保單。

前九月以「健走型」的買氣最夯，至9月底有8家壽險推出高達73張保單，熱賣超過30萬件，新契約保費收入近93億元，較去年同期的53億元，年增40.4億元或44％。外溢保單中有過半的保戶選擇健走型，熱賣前三名壽險公司依序為國泰、新光、三商美邦。

其次是「健檢型」保單，至9月底有8家壽險推出58張保單，前9月賣出20.5萬件，新契約保費收入達36.7億元，較去年同期的23億元，年增14億元或37％，銷售前三大壽險為南山、安達、保誠。至於「健康管理型」保單，有2家壽險推出22張保單，上半年賣出5.7萬張，新契約保費收入逾20億元，年增6億元或31％，其中以富邦賣最好。