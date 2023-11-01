保險業擺脫衰退 前3季賺1871億與去年同期持平

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金管會今天揭露，今年前3季保險業稅前獲利達新台幣1871億元，已與去年同期持平，擺脫先前連連衰退窘境。其中，壽險業獲利年減幅收斂至41.3%，產險業則轉虧為盈，獲利年增1228億元。

根據金管會統計，今年前3季保險業稅前獲利達1871億元，與2022年同期持平，其中，受淨投資損益下滑影響，前3季壽險業稅前獲利1747億元，年減1228億元或41.3%，產險業則受惠承保利益大幅好轉，前3季稅前獲利達124億元，年增1228億元。

業主權益方面，截至今年9月底止，壽險業淨值月減1247億元，降至1兆9646億元，不過相比去年同期淨值低點，仍年增1兆1361億元或137.1%，主要是壽險業帳列其他綜合損益金融資產部位評價回升逾兆元所致。

產險業淨值續回升至1220億元，創16個月新高，年增452億元或58.9%，主因承保利益相比去年同期大幅成長。

壽險業可運用資金用在海外投資占比為最大宗，今年前3季新台幣兌美元貶值4.83%，帶動壽險業出現兌換利益共6588億元。

因壽險業避險比率達68%，考量避險部位產生評價損失達4931億元，累積避險交易換匯成本達2591億元，另使用外匯價格變動準備金淨沖抵127億元後，總計今年前3季壽險業匯兌淨影響數為負807億元。