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英國石油擬透過合資事業 提振美國頁岩油實力

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隨著同業勁敵紛紛擴大頁岩油業務，英國石油（BP）也有意在美國陸上天然氣田組建合資企業，以增加產量並削減成本。

路透社引述消息報導，BP近幾周與數家公司就合併海恩斯維爾（Haynesville）頁岩氣盆地業務進行談判。

BP也考慮在德州鷹堡（Eagle Ford）盆地建立合資企業，但這些談判目前並不涉及到他們位於二疊紀盆地（Permian Basin）的業務。

透過組建合資企業的方式，BP不需砸下數十億美元進行收購，便能夠擴大業務規模、鑽探更多油井以提升產量，並與合資夥伴分擔成本。

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