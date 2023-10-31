前三季住宅建照年減18％ 新北超車「常勝軍」台中

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內政部公布今年前三季住宅建照核發宅數共109,507件，年減18.1％，終止連六升，回落近四年同期低點；Q3住宅開工件數也創10季新低。六都中，新北市受惠預售大案挹注，累計前九月的建照量已超車「常勝軍」台中市，以22,137件居冠、台中19,042居次，台南7,210件則居六都之末。

過去台中一直都是「建照、使照、開工」三冠王的常勝軍，從2017年以來，台中市已連七年居建照核發數之冠，但今年累計前九月的建照數量，就已被新北市超車，將台中推下「建照王」的寶座。專家指出，新北市今年以來連推數個預售指標大案，使得請領建照數量大增，且銷售狀況也出色，穩定開發商的推案信心。

然，建照的連月量縮也使今年Q3全國的住宅開工件數滑落至近十季最低，僅30,891件。專家分析，請領建照後須於六個月內申報開工，可展延三個月，也就是說，開工件數通常反映的是前六至九個月的建照申請量，代表開發商在年初就已縮手、減少推案。

業者坦言，原物料、工料上漲，當前營造廠尋覓不易，開發商必須要找到營造廠才能申報開工，若營造廠報價不符預期，或沒有在期限內找到合適的廠商，可能寧願讓建照作廢、暫緩原訂的開工計畫，待適當時機再重新申請建照、再報開工流程。

而使照部分則呈現兩樣情，雖然建照量大減，但累計今年前三季的住宅使用執照核發數高達84,414件，創15年同期新高，直逼2008年的84,971件數高點。

「建照」反映當下的市場氛圍，建照數量減少，顯示開發商對市場前景不如先前樂觀，而請領建照後才能報開工，因此開工件數與建照同步呈量縮；「使照」呈現的則是過去三至四年的房市狀況。

今年前三季全國住宅使照核發宅數84,414件，年增5.5％，已連五年成長，創15年新高。六都中以台中市15,181件居冠、其次桃園、新北，台北市3,944件居末。

專家分析，受惠前三年的房市熱潮，近期建案已陸續完工，使得今年前九月核發住宅的使照創高，顯示大批交屋潮來臨或正在發生，開發商也將會有大批的交屋款豐收入袋。