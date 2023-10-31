Rohde ＆ Schwarz 推首款八通道 R＆S MXO 5

Rohde & Schwarz 推出了全新的 R&S MXO 5 示波器，提供四通道或八通道的選擇。這些示波器基於 Rohde &Schwarz 開發的下一代 MXO-EP 處理 ASIC 技術，該技術在 R&S MXO 4 中首次引入，新的八通道 R&S MXO 5示波器將測量性能提升到了新的水準。

八通道示波器的創新之處全新的 R&S MXO 5 示波器在時間和頻率領域中顯示了信號活動的更多細節，超越了任何其他示波器。R&S MXO5 是全球首款每秒採集 450 萬次和每秒生成 1800 萬個波形的八通道示波器，工程師們可以以卓越的精度捕獲複雜信號細節和偶發的事件。R&S MXO 5 在所有八個通道上都具有數位觸發功能，能夠準確隔離小信號異常，超越了競爭對手。每秒進行 45000 次快速傅立葉轉換（FFT）的突破性能為工程師們提供了無與倫比的頻譜信號查看體驗，特別適用於 EMI 和諧波測試。

通過以全球最快的採集速度捕獲高達 99% 的即時信號活動，R&S MXO 5 加速了信號分析，同時能夠檢測到大多數其他示波器所錯過的罕見和隨機事件。這些功能使工程師們能夠更高效地在多個應用中對設計進行偵錯，從電源轉換到汽車分析，使電源和信號完整性測量以及邏輯和匯流排協定的偵錯變得輕而易舉。

Rohde & Schwarz 示波器副總裁 Philip Diegmann 表示：R&S MXO 5 延續了卓越示波器的傳統。這一示波器系列基於相同的工程突破，可以以無與倫比的精度和速度捕捉電信號的整體和最小細節。為了迎接更多挑戰，這些示波器將加快客戶對其電子系統的理解和測試。

最大的標準記憶體容量R&S MXO 5 系列示波器在所有八個通道上提供了標準的 500 Mpoints 同時採集記憶體，是競爭對手標準記憶體的兩倍。這充足的存儲可以用於大規模資料捕獲。此外，還提供了記憶體擴展選項，可以將記錄長度擴展到1 Gpoints。R&S MXO 5 示波器的卓越記憶體深度對於各種故障排除任務至關重要，它能夠捕獲較長時間段的信號並在較慢的時間基準設置下保持準確的頻寬資訊。

八通道示波器的首次數位觸發作為首款具備數位觸發功能的八通道示波器，R&S MXO 5 樹立了信號分析的新標準。數字觸發的靈敏度達到0.0001 div，超越了所有其他示波器觸發器。這種靈敏度有助於精確隔離實體層的小異常，即使在大信號並存的情況下。市場上沒有其他儀器能夠匹配這種觸發靈敏度。

出色的射頻測量性能R&S MXO 5 在時間和頻率領域都表現出色。它是首款每秒進行 45000 個快速傅立葉轉換（FFT）的示波器。這種卓越的速度，結合同時顯示四個不同頻譜的能力，其出色且無與倫比的射頻信號可見性是在同類產品中獨一無二的。

進化的用戶體驗15.6 英寸的全高清電容觸控式螢幕和直觀的使用者介面提升了儀器操作的學習效率，為 R&S MXO 5 示波器提供了無縫且引人入勝的視覺體驗。其小巧的尺寸和行業首創的 VESA 安裝設計使示波器非常適合各種工程工作空間。

競爭性價格R&S MXO 5 示波器提供四通道和八通道型號，頻寬範圍包括 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz和 2 GHz 型號。八通道型號的起價低至 19,500 歐元，是該儀器類別中最低的入門價格。此外，還提供各種升級選項，以滿足對於更苛刻應用需求的使用者，如具有混合信號示波器（MSO）選項的 16 個數位通道、集成的雙通道 100 MHz 任意波形產生器、用於行業標準匯流排的協定解碼和觸發選項，以及頻率響應分析以增強儀器的整體功能。