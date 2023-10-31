外交部舉辦「全民潮台灣短片徵件競賽」頒獎典禮

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外交部31日在台北信義誠品舉辦第九屆「全民潮台灣短片徵件競賽」頒獎典禮暨得獎短片播映會，由常務次長陳立國主持，而最受關注的橫式影片首獎本（112）年由「追火車的人」奪得。外交部感謝全民展現創作力高能量，讓世界看到台灣的豐富與精彩。

本年3分鐘橫式影片首獎「追火車的人」由「Blue Train」團隊製作，獲頒最高獎金25萬元。該片訴說台日鐡道迷一起追尋台灣鐡道風光，拍攝充滿魅力和歷史軌跡的火車，穿梭於美麗的山海田野和城鄉聚落之間，沿途的美好成為不同國籍火車同好的共通語言。

外交部常務次長陳立國 （左）頒發橫式創意影片獎首獎：追火車的人。圖／外交部

今年新創1分鐘直式影片類別的首獎，則是由「肉比頭Zoebitalk」團隊的「台灣各種你想不到的玩法！」拔得頭籌。另外，鼓勵校園學子創作的「學生特別獎」選出2件優勝作品，分別為「伴桌吃老虎」團隊的「台灣筵席文化」及楊承澔的作品「凍蒜minus」。

本年競賽計收到223件作品參賽，共頒出16個獎項，總獎金新台幤125萬元。除台灣外，還有來自日本、越南、印尼、貝里斯、瓜地馬拉等14個國家超過40件作品參賽，是歷年來外國參賽作品最多的一年。

世新大學陳清河校長 （右二）頒發橫式創意影片獎貳獎：我在台灣當「浪人」、不真實的台灣。圖／外交部

本年16部得獎作品將由外交部加配外文字幕，透過「潮台灣(Trending Taiwan)」YouTube頻道向全球播送，影片相關資訊請參閱外交部「潮台灣」臉書專頁與「潮台灣」X（原推特）帳號。

外交部感謝所有參賽者的熱烈參與，也感謝評審委員及學者專家支持。大家透過精彩的影片作品表達對台灣獨特觀察與感動，讓台灣的美好被世界細細品味，是熱愛台灣的人對這塊土地最溫柔而強大的支持。