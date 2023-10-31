主角非她莫屬！ GUCCI經典包款家族新成員「怪奇比例」好吸睛

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日前傳出分手消息的怪奇比莉情場失意事業得意，近期與時尚品牌Gucci密切合作的她，登上品牌最新的全新廣告，為品牌經典的Horsebit 1955馬銜鍊系列拍攝畫報，新包款與經典款式外型上更獨具一格，斜方的造型甚至被暱稱為「怪奇包」，讓不少網友直呼「這包的形象大片主角非怪奇比莉莫屬！」

Gucci品牌旗下最經典單品之一的Horsebit 1955馬銜鍊，品牌近期新上市的全新包款跳脫原先框架，以斜方造型在秀場亮相時，就備受時尚圈矚目;近期品牌進一步公開新亮相的兩只「怪奇包」，是以品牌旗下首度使用的永續材質Demetra打造，該面料讓品牌工匠、技術人員花費兩年時間研究而成，除不含動物成分之外，還能保有皮革的柔軟與彈性，並突破過往環保材質常見不耐用、不易量產的難題，突破性的面料運用、外型，以及永續精神，讓Gucci邀請同樣倡議永續的怪奇比莉演繹。

今年是GUCCI經典的馬銜鍊樂福鞋問世70周年，這個從1953年推出的馬銜鍊元素，更在1955年延伸至包款上，成為品牌最經典、熱銷的單品之一，Gucci Horsebit 1955經典肩背包也成為不少藝人名媛的衣櫃必備單品，如Ella陳嘉樺、坤達、韓團NewJeans成員Hanni、演員邱偲琹都都曾選揹大小、色彩不同的同款設計亮相。