歐元區Q3經濟萎縮且通膨降溫 ECB料繼續暫停升息

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歐元區31日公布第三季國內生產毛額（GDP）初值比預期疲弱，與前季相比意外萎縮。而歐元區通膨放緩速度比預期快，10月消費者物價指數（CPI）創2年多來最小增幅。經濟萎縮且通膨降溫下，歐洲央行（ECB）料繼續暫停升息。

歐盟統計局31日公布，歐元區第三季GDP較前季萎縮0.1％，與去年同期相比微幅擴張0.1％。但《路透》訪調經濟師後，預期歐元區Q3GDP與前季持平、年增幅0.2％。

歐盟統計局將第二季GDP成長率由初估的0.1％上修為0.2％，應是促成Q3GDP不如預期的原因。歐元區經濟上回萎縮在去年第四季，當時縮幅也是0.1％。

歐元區Q3經濟比預期差，幾乎可以確定歐洲央行在上周例會停下升息腳步後，會繼續讓基準利率留在目前的4％水位。

個別成員國來看，Q3歐元區第一大經濟體德國GDP季減0.1％，但優於經濟師預期；第二大經濟體法國季增0.1％；第三大經濟體義大利零成長；第四大經濟體西班牙季增0.3％；比利時經濟表現更突出，Q3GDP季增0.5％。

奧地利、葡萄牙、愛爾蘭、愛沙尼亞、立陶宛等國，在上季都陷入萎縮。奧地利GDP萎縮0.6％；愛爾蘭Q2還維持0.5％正成長，Q3赫見萎縮1.8％。

高通膨、創新高利率及緊縮龜速的財政政策，讓歐元區經濟面臨嚴峻考驗。ECB預估歐元區今年全年成長率0.7％，明年成長率1％。

歐盟統計局同時公布歐元區10月CPI，受能源價格下跌及糧食通膨趨緩影響，10月通膨率2.9％，低於《路透》調查經濟師預估的3.1％，創2021年7月來新低，相較9月的4.3％大幅降溫。

至於排除能源與食品價格不計的核心通膨率，也從9月的4.5％滑落到4.2％，降幅超出預期。

儘管歐元區通膨率與ECB的2％目標仍有段差距，周二的通膨報告料強化歐央對通膨2025年前緩步回歸目標的信心。