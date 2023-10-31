氣候威脅加劇 2050年全球航運年損恐達百億美元

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根據RTI International的研究報告指出，近年來受到氣候變遷威脅不斷升高，導致全球航運業到2050年的每年損失恐將高達100億美元、2100年該損失更將進一步攀升到250億美元。

今年乾旱使得美國密西西比河水位降至歷史新低，農產品運輸因此受阻、造成10億美元損失。

此外巴拿馬運河今夏也受旱災波及，巴拿馬運河管理局宣布減少每日通過船隻數量，令供應鏈陷入混亂。有關當局9月再度調降船隻通行數量。

RTI的研究調查指出，類似行為曾在2019年使得全球航運業損失高達3.7億美元。

全球第二大航運業者馬士基（Maersk）北美區總裁普爾（Narin Phol）警告，氣候變遷對航運業與整體消費者都已構成極大威脅。

在所有運輸部門當中，航運業受氣候變遷衝擊最大。目前全球約9成貿易貨物都是透過水路運輸，隨著需求升高，全球水路貿易量預計在2050年將增加兩倍。但在同時，航運業也面臨熱帶風暴、水災、乾旱等極端氣候帶來的威脅。

為因應潛在的氣候影響與天然災害，馬士基正重新設計船隻與對氣候偵測系統進行升級。至於專為航運業製造引擎的科技能源公司WartsilaWartsila則訴諸人工智慧，運用數位解決方案來整合氣候預測、天氣資料與通路數據。

然而航運業也是目前減碳速度最緩慢的產業之一。馬士基直到9月才推出第一艘以再生能源綠色甲醇（green methanol）為燃料的貨櫃船，預計之後還有24艘這類減碳船將加入航行，然而該環保燃料不但昂貴而且稀少。

Wartsila執行長安瓦爾（Hakan Agnevall）表示，雖然現今已有以新燃料為動力的引擎，不過這類燃料需要特別製造與龐大投資，這些都將耗費許多時間。