經濟部台美產業辦公室攜手蒙大拿夥伴平台簽署MOU 創造產業價值鏈

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美國蒙大拿州州長詹福特（Governor Greg Gianforte）率領產業訪問團訪問台灣，今（30）日與經濟部產業發展署副署長陳佩利、副組長鄒宗勳、蒙大拿商業廳長歐碩文（Scott Osterman）等人共同見證下，經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）攜手蒙大拿州光電與量子產業聯盟（MPAQ），由TUSA執行長林昭憲與MPAQ總裁姚傑森（Jason Yager）於智慧製造及光電科技領域進行簽署產業合作備忘錄，雙方將建立台灣與美國蒙大拿州產業合作平台，深化策略夥伴關係，提升產業發展競爭力，共同拓展全球市場。

此次簽署典禮是由蒙大拿州的雷射大廠Quantum Composers與台灣華鐳光電簽署合作備忘錄成為策略夥伴，共同製造協助晶片分析的關鍵設備，有助大幅提升晶片生產良率，落實台美產業廠商在光電設備領域的合作。

陳佩利表示，歡迎美國蒙大拿州訪問團遠道而來，與我國簽署並見證產業合作備忘錄，共同推動台美產業合作。長期以來，台灣與蒙大拿州產業合作密切，目前我國為蒙大拿州第七大出口市場、第四大進口來源，詹福特州長決定在台設立商務辦事處，推動台美產業交流與合作，代表台美雙方關係深化，今日簽訂智慧製造及光電科技領域的合作備忘錄，更是雙方產業合作邁向新里程碑。

詹福特州長率領蒙大拿州產業訪問團成員近40位，除州長外包括州長夫人詹蘇珊（Susan Gianforte）、商業廳長歐碩文（Scott Osterman）、農業廳廳長柯綺莉（Christy Clark）、蒙大拿州亞太商務辦事處代表王美美等官員，以及光電、半導體、人工智慧等產業領域代表，眾多團員，代表蒙大拿州與台灣合作的重視度。

簽署典禮後有多位成員進行專題演講，包括商業廳長歐碩文分享蒙大拿產業發展現況；無人機美商Vision Aerial講述無人載具在台供應鏈需求；美商Elemental Scientific Lasers介紹半導體在線監測設備；美商Reveal Technology介紹3D紅外線AI影像重建技術，以及美商Quantum Composers說明先進雷射源製造、檢測與應用。

台美產業合作推動辦公室邀請眾多台灣廠商代表出席進行交流，期望能促進台美產業廠商媒合。MPAQ是美國蒙大拿州光電廠商及研究單位的運籌中心，致力促進產業商業化及技術發展、維持全球競爭優勢。

陳佩利進一步表示，全球經過疫情洗禮之後，打造台美韌性供應鏈已成不可逆轉趨勢。台灣產業經過不斷努力也有精進及蛻變，除了零組件供應能力，豐沛人才及技術研發能量也讓台灣產業持續升級，以「科技島」聞名於世，相信此次與有「寶藏州」美譽的美國蒙大拿州產業強強聯手，為更多合作商機開啟新門。