以巴衝突擴大恐成石油危機翻版 油價估衝破150美元

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以色列對加薩地區發動猛攻升高戰情，世界銀行（World Bank）30日警告，萬一以巴衝突擴大成中東戰爭，可能會重演1970年代石油危機噩夢，國際油價恐飆到每桶150美元之上。

世銀在最新發布的《大宗商品市場展望》（Commodity Markets Outlook）報告預估，今年第四季的國際原油均價90美元，隨著全球成長放緩削弱原油需求，明年均價將降到81美元。

但世銀警告，以巴戰火若蔓延到加薩走廊以外地區，將整個中東都變成戰場，恐重演1973年阿拉伯石油禁運危機，國際油價可能飆到每桶157美元。

世銀報告依情節輕重推演出三種風險情境，最嚴重就是如同1973年第一次石油危機，當時沙烏地阿拉伯為首的阿拉伯產油國，對支持以色列的國家實施石油禁運，全球每日原油供應大減600萬到800萬桶，致使國際油價狂漲至每桶140-157美元，漲幅多達75％。

根據倫敦證交所集團（LSEG）資料，2008年7月布蘭特原油價格漲到每桶147.5美元，創下歷史新高。

世銀代理首席經濟學家寇瑟（Ayhan Kose）指出，如果油價持續居高不下，無可避免將帶動糧食價格上漲，使許多開發中國家的糧食通膨問題更形惡化。

世銀報告提到，儘管中國經濟受房地產部門拖累，但原油需求意外保有韌性，今年前三季的需求量較去年同期增加12％。

世銀指出，也是產油國聯盟OPEC＋一員的俄羅斯，即便因入侵烏克蘭受西方國家強力制裁，今年的石油生產和出口仍相對穩定。

2021年至2023年期間，俄羅斯對歐盟、美國、英國等西方國家的石油出口雖銳減53％，但從轉輸出到中國、印度、土耳其獲得彌補，同時間出口到這些國家的俄油勁增40個百分點。