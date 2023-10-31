陸中央金融工作會議 習近平：寫好科技金融5篇文章

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大陸中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行。大陸國家主席習近平出席會議並發表講話。會議中強調，金融是國家核心競爭力的重要組成部分，要加快建設金融強國，全面加強金融監管，完善金融體制，優化金融服務，防範化解風險，堅定不移走中國特色金融發展之路，推動大陸的金融高品質發展，並做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融五篇大文章。

但會中也提出，經濟金融風險隱患仍然較多，金融服務實體經濟的質效不高，金融亂象和腐敗問題屢禁不止，金融監管和治理能力薄弱。金融系統要切實提高政治站位。

具體來看，會議中強調，要全面加強金融監管，有效防範化解金融風險。切實提高金融監管有效性，依法將所有金融活動全部納入監管，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，消除監管空白和盲區。

因此，要嚴格執法、敢於亮劍，嚴厲打擊非法金融活動。及時處置中小金融機構風險；建立防範化解地方債務風險長效機制，建立與高品質發展相適應的政府債務管理機制，優化中央和地方政府債務結構；促進金融與房地產良性循環，健全房地產企業主體監管制度和資金監管。

會議中強調多個堅持，提出必須堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，把防控風險作為金融工作的永恆主題，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，深化金融供給側結構性改革與統籌金融開放和安全，以及堅持穩中求進工作總基調。

此外，還要完善金融宏觀調控，準確把握貨幣信貸供需規律和新特點，加強貨幣供應總量和結構雙重調節。加強優質金融服務，擴大金融高水準開放，服務好「走出去」與「一帶一路」建設，穩慎扎實推進人民幣國際化。

該會議另包含中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。