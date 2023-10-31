PChome 24h購物「1111激殺戰」 豪撒千萬折價券

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網家旗下PChome 24h購物31日正式啟動年度最大盛會「1111激殺戰」活動，宣布雙11八大優惠攻略，包括全站500萬種商品海量優惠；豪撒千萬折價券現領不用搶；Passion Sisters揪團PK戰最高18％回饋；星展PChome聯名卡最高回饋上看38％等。

「1111激殺戰」暖身開跑首五日，全站訂單數週對週已見雙位數彈升，累計至31日上午九點，揪團PK戰的累積金額已來到2,354萬元，個人排行前三名累積回饋金額已超過百萬。3C家電消費需求已見回升，通訊近一週業績年成長超過35％，尤其又以Apple iPhone 15、Google Pixel與三星手機的買氣最為強勁，數位電玩和周邊品類也都有近15％的年成長，人氣爆品包含任天堂Switch系列商品、Marshall藍芽音箱、羅技電競鍵盤滑鼠等。百貨部份，在國旅風潮下，戶外、電子票券、衣鞋包錶的銷售暢旺，電子票券繳出逾46％的年成長，行李箱更成長2.5倍，每年雙11消費者必buy的美妝品類，香氛品牌已繳出逾4倍的成長，醫美保養也年增逾7成。

PChome網路家庭集團執行長暨總經理張瑜珊表示，今年雙11檔期除強化3C品類的領導優勢外，更積極透過引進多元品類、策略結盟、賦能服務、介面改善等持續創新改革，包括聯手大師修推出PChome 24購物安裝服務中心，打造3C購物OMO（Online Merge Offline）的新場景，結盟中華電信推出Hami Point折抵方案，加速優化使用者介面改版及搜尋排序篩選等。目前暖慶成績亮眼，也看好這波買氣持續成長，希望帶領團隊達成雙11業績雙位數成長的目標。

網家林口A7智慧物流園區今年也首度加入雙11營運，全面強化倉儲物流戰力！自1月起分層分區啟用後，10月底已全樓層啟用，不僅備貨空間增加，出貨產能也大幅提升，統計目前出貨佔比已達整體訂單的58％。

在物流配送方面，網家旗下網家速配今年也擴大配送服務範圍，目前已涵蓋北中南共計9縣市70個行政區，同時，近期再攜手Uber Direct合作雙北配送，持續優化物流服務體驗。為滿足消費者多元取貨需求，PChome 24h購物在雙11檔期間也特別與7-ELEVEN推出大材積取貨服務，物流最後一哩路再添兩大生力軍。

此外，PChome 24h購物亦加速優化使用者介面，在商品排序及搜尋篩選方面更加人性化，在視覺呈現上更聚焦優惠活動，協助消費者縮短消費步驟。今年雙11期間也推出APP專屬購物優惠，例如週末APP限量開搶麥當勞早餐組39元「超殺即享券」。

受到市場通膨因素影響，PChome 24h購物發現近年每逢雙11大檔，常用家庭消耗備品如衛生紙、洗衣精、尿布等商品需求增加。今年也看到食品品類的銷量成長，其中進口飲料與去年同期對比年成長8成。

另外因為天氣變化，各類呼吸道疾病增加，加上疫情後運動人口持續增長，帶動營養補給、運動保健等相關產品持續成長。PChome 24h購物今年也為喜愛趁雙11檔期大肆補貨日用、母嬰用品、食品、保健品，特別準備熱銷箱購囤貨專區。購買指定箱購品滿1,111元，登記送50 P幣。