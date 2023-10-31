嘉義縣「166觀光軸線」串聯沿途秘境 來趟茶與咖啡、部落風味餐旅遊體驗

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嘉義縣政府攜手旅遊業者推廣「166觀光軸線」遊程，搭乘「台灣好行-瑞里線」從嘉義火車站出發，串聯166縣道太平、太興、瑞峰、瑞里等地區的祕境景點，遊客使用瑞里線套票可以體驗竹筒烤茶、品嚐阿里山咖啡，到海鼠山「1314觀景台」360度環景飽覽茶園風光、到來吉部落體驗工藝課程及享用美味的部落料理，來一趟茶與咖啡、部落風味餐的旅遊體驗。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，阿里山西北廊道通往瑞里地區，沿線有文峰遊客中心、觀音瀑布、圓潭生態園區及多條登山步道等潛力觀光景點，得天獨厚的地形培育出精品級的阿里山茶、咖啡，為山區旅遊增添廣度及深度。因應旅遊觀光業的發展，近年166線道上的新興民宿如雨後春筍，且各具特色。

其中，茗園茶葉民宿是瑞里當地老字號的製茶廠，負責人許聰嚮為早期大阿里山茶瑞里地區的創始茶農，30歲即榮獲十大傑出青年及神農獎等殊榮，遊客可以從採茶開始體驗製茶的流程，最後再到觀光茶坊品茶，可以更深刻體驗茶農的日常，民宿內高山風味餐以茶、咖啡入菜，飯後可搭配茶席與採茶體驗。

此外，青葉山莊呈現優雅的希臘風情，藍白色建築外觀，有著異國地中海氛圍，釋放出輕鬆無壓力的視覺感受，白天可隨性遊走森林隧道享受芬多精，夜晚觀星花園很舒壓；而鄰近的「明月大船民宿」同樣坐擁茶山景致，推開窗的同時，感受大量清新因子的舒暢感。

位於嘉義縣梅山鄉瑞峰村的海鼠山，是瑞峰地勢最高處，海拔高度為1,311公尺，建於茶園中的觀景台本身高度為3公尺，相加起來剛好為1,314公尺，「1314觀景台」象徵著「一生一世」的浪漫愛情宣言，還設有「1314愛情塔」，是超人氣浪漫約會打卡聖地，知名茶飲廣告曾在此拍攝地點，360度環景飽覽茶園風光，是觀賞阿里山日出的絕佳景點。

遊客進入來吉村來吉部落「不舞作坊」，猶如闖進童話國度。隱身山林的部落藝術家，用天然食物、描繪一道道動人佳餚。藝術家雅慕伊與不舞母女檔的工作室，部落裡盡是山豬彩繪作品，遊客來到這裡，可以體驗工藝課程及享用美味的部落料理。

「晉揚欣茶庄」位於阿里山小火車「梨園寮」站不遠處，茶廠主人為了推廣茶文化，設計烤茶體驗，使用大阿里山區太興村盛產的金萱茶做結合，炭烤過後的茶葉與竹香完美融合，不止外觀特別，口感更加滑順，很適合親子遊的茶事體驗，不止具有特殊的教育意義，更別出心裁；晉揚欣還榮獲嘉義縣五星咖啡莊園，遊客有機會可以品嚐最具風味的阿里山咖啡。