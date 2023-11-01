外幣保單貢獻新契約保費比重 續創5年同期新低

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美元、澳幣及人民幣保單買氣全面降溫，金管會揭露，今年前8月外幣保單新契約保費收入折合約新台幣1849.98億元，年減44%，貢獻整體新契約保費比重續降至39.18%，創至少近5年同期新低。

金管會今天公布壽險業外幣保單最新銷售概況。今年前8月壽險業外幣保單新契約保費約1849.98億元，年減44%，其中外幣投資型保單折合約新台幣462.23億元，年減56%，外幣傳統型保單折合約新台幣1387.75億元，年減38%。

進一步檢視，目前市面上外幣保單主要有3種幣別，包括美元、澳幣及人民幣保單，其中又以美元保單為銷售主力。

受美國聯準會（Fed）升息及美元走強影響，前8月美元保單新契約保費為58.92億美元，年減45%。其中，美元投資型保單為14.09億美元，年減57%，美元傳統型保單為44.83億美元，年減39%。

前8月澳幣保單新契約保費為1.28億澳元，年減1成，其中，澳幣投資型保單為0.97億澳元，年增5%，澳幣傳統型保單為0.31億澳元，年減39%。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，因投資人預期澳洲景氣有望好轉，支撐澳幣投資型保單買氣，至於澳幣傳統型保單買氣衰退，主因澳幣升值，降低消費者購買意願。

前8月人民幣保單新契約保費為人民幣0.84億元，年減59%，其中，人民幣投資型保單為人民幣0.69億元，年減63%，人民幣傳統型保單為人民幣0.15億元，年減12%。

蔡火炎表示，人民幣投資型保單買氣下降，與中國經濟表現不佳有關，至於人民幣傳統型保單新契約保費絕對數與2022年同期差異不大，實際上並無大幅波動。

金管會今天同步公布壽險業前3季外溢保單及實物給付保單銷售概況。

目前市面上共有13家壽險公司推出197張外溢保單，今年前3季新契約銷售件數達84萬6835件，年減5%，初年度保費收入163億5703萬元，年增48%。

實物給付保單方面，目前共有6家壽險公司推出44張保單，前3季新契約銷售件數達19萬8847件，年增19%，初年度保費收入26億7378萬元，年增8%。