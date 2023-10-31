國台辦經濟局長：相關省市正在複製推廣兩岸融合發展示範區

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第十九屆桂台經貿文化合作論壇今日於廣西南寧舉行，大陸國台辦經濟局局長張世宏發表演講表示，福建正在加快落實建設兩岸融合發展示範區，相關的省市也在複製推廣。談及大陸對台聚碳酸酯（PC）實施反傾銷時，張世宏指相關企業可能要重新布局，並稱廣西可以加強跟台灣石化產業的合作。

張世宏首先介紹台商投資情況，他說，台商在大陸的投資還保持成長趨勢，台商對投資大陸的信心在持續恢復。今年前8個月，大陸新設立的台資企業年增23.4％，實際利用台資年增54.8％。在今年內外部環境都不太好的環境下，台商投資還是在持續的增加。同時，昆山和蘇州的台資企業也是基本上保持整體的穩定，沒有出現大規模衰減的情況。

張世宏指出，台資企業的區域布局由早期集中在東南沿海逐步北上西進內移，這幾年的趨勢最為明顯。此外，台商的投資產業布局從勞動密集型向資本技術密集型演進的趨勢非常明顯，特別在電子資訊、積體電路、精密機械方面都有不少投資的趨勢。

他也提及，台資企業增資擴股的趨勢明顯增加，特別是在大陸賺取的利潤再投資再擴股的趨勢非常明顯，同時在大陸A股上市的台資企業不斷增加，現在在大陸A股上市的台資企業一共有62家，這也反映大家更多的想利用大陸資本市場來發展自己的企業。

談到台資企業面臨的困難和挑戰時，張世宏指出，海外的需求低迷，加上美國糾集盟友對中國大陸遏制，導致台企的海外訂單明顯下降，大單變小，產能利用率營收在下降，部分台企在美國客戶出現了訂單復流、產能轉移的動向。

對於大陸宣布福建建設兩岸融合發展示範區，他說，這個意見針對的是福建，但對其他省市推動兩岸融合發展有很重要的複製推廣作用，現在福建正在加快落實，相關的省市也在複製推廣。他並提及，大陸國務院準備推出支持東莞深化兩岸創新發展的整體方案，從政策層面來幫助東莞的台資企業轉型升級。

張世宏表示，他最近在處理大陸商務部對台灣的石化產品PC進行反傾銷，這個反傾銷如果成立，以後要加徵17％的關稅，那麼就沒法出口到大陸了。因此他的建議是，相關企業可能要重新布局。例如，廣西的欽州可以加強跟台灣石化產業的合作，因為RCEP裡面影響最大的就是石化、機械、農業、紡織這些傳統的產業。