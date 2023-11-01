壽險公會：現金流非單看保費收入及給付 無入不敷出

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媒體報導，在台美高利差、新台幣貶破32元、資本市場波動下，加劇壽險業入不敷出。壽險公會今天提出3點澄清，強調壽險業保費收入及利息收入足夠支應保險給付，並無入不敷出情事。

壽險公會今天發布3點說明。第一，欲窺知壽險公司現金流量概況，並非單看保費收入及保險給付，壽險業坐擁逾新台幣31兆元投資資產，每年挹注可觀利息、股利、租金及資本利得等投資收益，也是支應保險給付的資金來源。

壽險公會指出，今年前9月壽險業單是利息收入估計近6200億元，綜合考量保費收入及利息收入後，現金流入遠大於保險給付，淨現金流入近5000億元，並無所謂入不敷出情事。

其次，截至今年9月底止，壽險業銀行存款規模逾7100億元，資金水位充裕，現金部位充足，帳上也持有大量高品質且流動性佳的金融資產，可隨時挹注資金需求，確保流動性穩健無虞。

第三，壽險公會指出，壽險業向來重視資金管理穩健性及安全性，2022年以來即審慎應對流動性管理議題。

壽險公會表示，主管機關同樣密切追蹤業者資金流動性，近年陸續透過法令修正提供業者多元化工具以支應流動性需求，例如放寬保險業從事附條件交易的債券種類等，有助增加業者資金調度彈性。

壽險公會提到，2022年在主管機關協助下，在宣告利率公式增加平穩結餘調節項機制，有利業者適度提升宣告利率以降低保戶解約逆中介風險，使壽險公司有更充裕工具得以因應及控管流動性風險，籲請社會大眾放心。