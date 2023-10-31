力挺體壇！富邦金控、富邦育樂「運動企業認證」標章四連霸

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教育部體育署31日於舉辦2023年運動企業認證授證典禮 ，富邦金控與旗下子公司富邦育樂雙雙榮獲教育部體育署「運動企業認證」標章，連續第四度獲奬，以「正向力量、成就可能™」精神打造健康職場，也展現富邦對體育的高度支持。

富邦金控旗下四家子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券則於2022年三度榮獲「運動企業認證」，總計富邦目前共有六間公司同獲認證，為目前台灣擁有最多「運動企業認證」標章的金融業之一。

教育部體育署為鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工之企業社會責任，自2016年起推動「運動企業認證」，並自2019年起每次認證擁有3年效期。富邦金控與富邦育樂皆從第一屆起持續獲獎至今，且在目前擁有效期內認證的企業中，富邦就佔6席，顯見富邦在台灣體育推動的用心投入備受肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以「成為亞洲一流金融機構」為發展願景，期許以品牌精神「正向力量 成就可能」，實踐企業社會責任，落實永續經營；2021年富邦金控擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為永續願景，其中「打造友善、健康之幸福職場」為「激勵」策略涵蓋項目之一，富邦形塑多元、尊重、溝通和諧職場氛圍之餘，亦積極鼓勵員工參與友善、健康活動，設置員工運動中心、舉辦籃球賽、登山活動，更定期與集團各公司合辦運動會家庭日，為員工打造健康安全之職場環境。

富邦金控及子公司亦致力推廣健康運動，長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，不僅同時擁有職籃(富邦勇士)、職棒(富邦悍將)、成棒(富邦公牛)，並冠名和主辦多項國際賽事，如「富邦長春公開賽」、「新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」，2020年起更是全台唯一支持國內四大馬拉松賽事的金融業。

此外，富邦亦贊助許多台灣菁英選手，包括舉重選手郭婞淳、舉重新秀陳冠伶、2020東京奧運鞍馬銀牌選手李智凱與高球銅牌選手潘政琮等，是台灣最挺運動的企業之一。