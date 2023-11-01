11月星座運勢》工作壓力不少、容易影響皮膚或心理健康、更關注身心靈健康

11月來了，大家會用更精準和拼搏的態度工作。可能有許多公司需要快速安排許多大型活動，完成年底目標。因此，11月的我們工作壓力也不少，特別是一些平時就很嚴格要求自己的人，此月工作壓力會更大，容易影響皮膚或心理健康。

星座運勢請同時參考你的上升星座和太陽星座

11月，太陽、水星和火星合相，能量聚集在天蠍座。香港運勢上，大家會用更精準和拼搏的態度工作。可能有許多公司需要快速安排許多大型活動，完成年底目標。因此，11月的我們工作壓力也不少。雖然工作隨時有機會變動，事情來的急速又緊迫，但我們還會嚴格要求自己，用完美標準完成工作。特別是一些平時就很嚴格要求自己的人，此月工作壓力會更大，容易影響皮膚或心理健康。

11/3-11/4 太陽會和木星形成準確對分相，11/4 土星順行在雙魚座。在土星逆行在雙魚座期間，我們看見許多和心理健康、藥物、海洋生態、天氣異常有關的新聞。土星順行後，我們可能更關注自己的身心靈健康，相關的諮詢服務和產品也會更興旺。另一方面，我們也可能看到不同種類的公司都會開始宣傳關注心靈健康或自愛的訊息。

此月我們也會看到政府支出大的相關新聞，金錢方面的穩健也是我們關注重點。11/5-11/8 水天四分相，11/10-11/11 水土四分相，11/12-11/13 火天四分相，11/13-11/14 日天四分相，加上11/15-11/20 日火合相在天蠍座，我們可能看見「尋仇暴力事件」增加，有感生活不安全，人們容易以「敵意」示人，容易和人發生爭吵或衝突，特別是戰爭地點。

11/22 太陽進入射手座，更多香港人出遊。但之前去了外國居住的港人可能頻密訪港。旅遊或航空行業興旺。政府亦可能投放更多資金宣傳香港旅遊。11/23-11/24 日土四分相，11/25-11/27 火土四分相，11/27-11/28 水海四分相，我們面對極權或高壓的環境，很不適應，有感喘不過氣。11月下旬，我們也容易受到來自老闆或上司的壓力。

香港方面，和「刀、車」有關的危險仍容易出現。娛樂圈和藝術圈發展好，對一些藝人或藝術家來說應該是好事，工作非常忙碌。做婚顧、主持、律師、諮詢、活動策劃行業的人此月也會有許多工作機會和不錯的機遇。此月不利於餐飲行業。

感情運勢最旺：射手座、金牛座、摩羯座、雙魚座

事業運勢最旺：處女座、射手座、摩羯座、天蠍座

金錢運勢最旺：白羊座、金牛座、水瓶座、天蠍座

學業運勢最旺：白羊座、處女座、天秤座、摩羯座

健康需要注意：雙子座、巨蟹座、天秤座、射手座

白羊座(3.21-4.20) : 和自己對話療癒身心，感受天意順應心意

11月的白羊座學業和金錢運勢最旺！太陽、火星、水星位於天蠍座，為白羊座帶來了強勢的合作運，你也容易透過一些心理治療的書籍、影片或旅行，治癒身心。此月你容易和自己對話，回顧過去及放下過去某些傷痕和遺憾。白羊座可能會開啟一場療癒身心之旅。

工作方面，不少白羊座開始接觸遠端工作或旅居工作的可能性。尤其是以前生活在海外的白羊座。業務或創業類型的你，11月說服力強，創作力好，容易吸引更多顧客主動查詢服務。想轉工作的白羊座也容易找到新工作。從事「律師、諮詢、身心靈、醫生、會計、稅務、珠寶」行業的白羊座，工作運更好，容易加班或提升業務。

金錢方面，太陽、水星和火星合相，白羊座可能會需要緊急處理一些和「借貸、信用卡、理財、投資」有關的金錢問題。有和投資有關的好運，但不宜在此月投資房屋。購買了房產的白羊座有感壓力更大，若想出清房產，此月也是個好選擇。

學業方面，11/3-11/4 太陽會和木星形成準確對分相，11/4 土星順行在雙魚座。白羊座可能學會更順應天意，放鬆一些生活。在金錢觀方面認真看待，但學習不這麼執着。時間寶貴，有感應該多去經歷不同的事情，多於拼命賺錢但沒有消費機會。價值觀會發生改變。學業成績好，靈感多，學習迅速。

愛情方面，白羊座則容易糾結在兩性關係相處上，不是很了解另一半或者曖昧對象的想法。有些白羊座容易因工作關係或同事認識到新的曖昧對象。不介意使用交友軟件的白羊座，此月也很容易在其中找到健談的對象。已婚的白羊座，和另一半的價值觀慢慢磨合，開始越來越好了。

白羊座還有機會在11月再去旅行（或返港）或為了旅程或學習消費。和家人的關係平順。沒有太大的健康問題，但容易心煩氣躁。此月飲食和玩樂機會多，生活愉快。

個人：5粒星 | 工作：4粒星 | 感情：4粒星 | 金錢：5粒星

朋友：5粒星 | 家庭：5粒星 | 健康：4粒星 | 學業：5粒星

金牛座(4.21 -5.20) : 能迅速決定愛情/工作走向，解決合作/借貸爭議

11月的金牛座愛情及金錢運勢最旺！愛情方面，一直單身的金牛座此月有機會遇到合得來的另一半，可能迅速墜入愛河。之前一段時間金牛座可能對着愛情比較謹慎，現在則能夠快速決定心意。因此愛情運勢較強。但已婚的金牛座，你和另一半容易發生許多衝突，意見不合。另一半可能用比較暴躁或針對的態度對你，婚姻有壓力。你也會更經常向另一半表達不滿。

金錢方面，工作忙碌，有些金牛座可能結束了和一些合作夥伴的關係（或客戶），但很快能夠找到新的合作方或客戶。不用太擔心業務壓力。11月的金牛座有強勢的偏財運，容易抽中一些獎品或透過麻將之類的方式贏取金錢。演藝圈、藝術圈或體育圈工作的金牛座， 11月運勢更強，有機會獲得掌聲或獎項。

有副業的金牛座可以獲得不少好顧客或生意推薦。11/8 金星進入天秤座之後，金牛座的工作運勢會更好，有利轉職。你也會感受到同事對你的關心和保護。人際關係和順。11/4 土星順行在雙魚座，金牛座也可能和一些很久沒有相見的朋友，主動聯繫。不過面對不斷利用自己或借錢享樂的朋友，金牛座終於可以直接把想法告知對方，也在內心下定居心遠離這樣的朋友（或合作夥伴）。

健康方面，沒有太大問題。11/23-11/24 日土四分相，11/25-11/27 火土四分相，11/27-11/28 水海四分相，11/22 太陽進入射手座，金牛座可能更加積極處理和金錢有關的事情，特別是之前借貸了金錢給朋友的金牛座。你也可能在11月處理一些和稅務和MPF有關的事。有些金牛座為了另一半可能花費不少金錢或儲蓄。

金牛座可能感覺有些婚姻或生活決定，家人也不支持自己，有時候會感到無力。但你應該還是會堅持自己的選擇。11月金牛座金錢方面容易支出增加，也會和他人據理力爭自己的價值和適合的薪酬。你可能給人一種狂傲或難受控的形象。

個人：4粒星 | 工作：4粒星 | 感情：5粒星 | 金錢：5粒星

朋友：4粒星 | 家庭：3粒星 | 健康：5粒星 | 學業：3粒星

雙子座(5.21 -6.21) : 公事煩人要求高難達到，多聚會懷念年少自由時光

11月的雙子座容易為了工作事心煩，經常需要加班，奔波勞碌，容易為了工作失眠或難入睡。有些雙子座可能會為了提升顏值瘦身（或購買護膚或醫美療程），此月雙子座很重視自己的形象和給人的感覺。可能會去見喜歡的對象吧。已婚的雙子座也會經常打扮自己，把家裡收拾得漂亮又乾淨，穿得亮眼地出現在伴侶面前。

健康方面，經常運動的雙子座可能因運動受傷。11月也容易感覺頭痛和焦慮。不過也有可能是因為雙子座極力減肥或節食導致的健康情況。學業方面，沒有太大問題。11/4 土星順行在雙魚座，你再次感覺到公司給予你的重任和壓力，好像怎麼努力都達不到社會、上司或自己的標準。公司可能安排更重要的職責給你負責，也有一些意外的合作關係來找。

11/8 金星進入天秤座之後，11/22 太陽進入射手座，有些雙子座容易遇到心動不已的對象。11月雙子座也會有很多娛樂活動、生日慶祝和參加婚禮吧。時不時來場突然的旅行。（邀約朋友或曖昧對象）戀愛中的雙子座，也會感受到另一半的照顧和愛意。有和伴侶旅行機會。戀愛中的雙子座再次被「婚姻和子女」考驗（對方家庭給予壓力了），想好結婚了嗎？此月不避孕也易懷孕。

學業方面，雙子座比較容易心散，不太想學習太多瑣碎而複雜的事物。更情願把時間拿去和朋友玩吧。從事教育行業的雙子座也會懶惰下來，讓自己休息一下。家庭方面，雙子座有機會從家人手中獲得一些金錢幫助，和家人相處愉快，你也會主動表達對家人的愛和感謝吧。

11月的雙子座可能有很多和朋友聚會的機會，有種懷念年少青春的感覺。你也有可能和朋友去做一些很有趣的事情，例如拍貼紙相、cosplay之類的活動吧。11月對雙子座來說，是很想離開緊張生活節奏的一個月。

個人：3粒星 | 工作：3粒星 | 感情：4粒星 | 金錢：3粒星

朋友：5粒星 | 家庭：5粒星 | 健康：2粒星 | 學業：2粒星

巨蟹座(6.22 -7.22) : 多見遠方朋友感受正能量，容易衝動戀愛或分手

11月的巨蟹座有不少和親友聚會的機會，特別是那些遠在其他地方，很久沒見的友人。在和朋友聚會中，你會感受到很多正面的能量，獲得很大的勇氣改變生活境遇、感情或工作。（最起碼心態能調整到一個更舒適的狀態了）

有些巨蟹座也會看開一些感情問題，有些巨蟹座則煩惱在育兒、懷孕、寵物問題上。剛懷孕不久的巨蟹座，要特別注意健康，可能懷孕反應會比較大。也可能是擔心生育後的身材問題吧。金錢方面，巨蟹座也有不少支出和這些方面有關。

感情方面，已經戀愛很久的巨蟹座（4-5年以上）容易因為發現一些問題而衝動分手。另一半也容易用暴躁或埋怨的態度對待你。很容易陷入不結婚就分手的境遇。有些單身已久的巨蟹座則相反，有一見鍾情的機會，也能和喜歡的對象多來往。（不是單戀了！）戀愛不久的巨蟹座也容易懷孕。健康方面要多加注意，巨蟹座還容易胡思亂想，晚睡或睡眠不足。（懷孕的巨蟹座則可能嗜睡）

11/8 金星進入天秤座之後，11/22 太陽進入射手座，有些巨蟹座的房屋或投資問題得以舒緩。有些則可能搬回家和爸媽住，感受家人給予的溫暖和照顧。有些巨蟹座會兼職工作，或有以前的同事介紹工作或感情對象。想要轉職的巨蟹座，此月不難。有些巨蟹座打算進修，可能找不出時間。金錢方面沒有太大問題，巨蟹座此月沒甚麼偏財運，打麻將也容易輸錢。

工作方面，有些流言蜚語可能和巨蟹座的感情有關，也可能是你分享自己的感情情況太多了吧。難免給人一些談資。11月巨蟹座會以努力進取的態度工作。學業方面，大致和上個月相同，維持良好水平。此月亦可能比較多需要外出開會或演講的工作。從事活動策劃、婚顧、主持、演藝、藝術行業的巨蟹座，工作更忙，臨時情況多。

個人：4粒星 | 工作：4粒星 | 感情：3粒星 | 金錢：4粒星

朋友：5粒星 | 家庭：4粒星 | 健康：2粒星 | 學業：4粒星

獅子座(7.23 -8.22) : 幫忙處理房屋或投資事情，內心焦躁注意心理健康

11月的獅子座非常忙碌，朋友聚會多。可能經常要約朋友到家中聚會。11/4 土星順行在雙魚座，有些獅子座在這個月需要處理一些和原生家庭有關的房屋問題（或投資），家人可能需要你的幫忙。（例如處理房產、轉名、貸款事項）獅子座在家中也非常忙碌，經常需要處理不同大小事情。有種奔波勞碌的感覺。

有些獅子座則是內心有種焦躁的感覺，就像是天氣換季一樣，沒來由的原因就容易感覺煩躁。在朋友面前你會展現出自信、風趣、灑脫的樣子。但在夜深人靜的時候，就很容易感到內在的焦慮。（尤其和建立家庭或房屋有關）此週有機會收到和事業有關的好消息。健康方面，要注意心理健康及和腸胃有關的健康。

感情方面，獅子座在11月面對愛情或伴侶時，特別容易用一種焦慮、不客氣、隨性的態度對待對方。比較以自己的感受為先。這可能因為這個月獅子座的內心情緒比較容易波動大。單身的獅子座，雖然有許多朋友要約你外出聚會，你亦有機會在聚會中認識到一些對你有興趣的對象。但是你這個月比較內斂，因此可能容易錯過有機會發展的人。

金錢方面，獅子座在這個月仍會有不少需要花費金錢的地方。但是在工作方面有額外收益。因此不用太過擔心收入，能夠收支平衡。投資方面，房地產投資容易損失金錢。你亦可能會處理一些和保險汽車有關的事情。11月對於獅子座來說，是學習冷靜的一個月。

11/8 金星進入天秤座之後，11/22 太陽進入射手座。學業方面，獅子座有機會有業務或考試上的好消息。也有去一場短期旅行的機會。11月下旬，獅子座可能和朋友或家人討論更多愛情或子女方面的事情。剛剛分手不久的獅子座，也有機會和之前分手的對象重新聯繫或見面，有可以重新談一些事情的機會。

個人：3粒星 | 工作：4粒星 | 感情：3粒星 | 金錢：3粒星

朋友：5粒星 | 家庭：3粒星 | 健康：4粒星 | 學業：4粒星

處女座(8.23 -9.23) : 會議業務多拼命賺錢，感受婚姻壓力不自由

11月的處女座事業和學業運勢最旺！太陽、火星、水星位於天蠍座，為處女座帶來了忙碌的生活節奏、眾多會議或業務安排。11月的處女座有很多創意想法，特別是從事教育、科技和媒體行業或創業的處女座。事業運勢強，有其他公司掘角機會。想要換一份職業的處女座也容易找到新工作。原本的公司也會挽留你，有討論薪酬機會。

11月說服力強，創作力好，容易加班或提升業務。學業方面也容易提升分數。11/8 金星進入天秤座之後，11/22 太陽進入射手座。金錢方面，處女座有機會在月中或月尾時間，為了外表或打扮消費。處女座也有機會為了朋友消費大筆金額。

愛情方面，11/4 土星順行在雙魚座，你再次感覺到婚姻或同居帶給你的壓力。有些人則是重新糾結於複雜的愛情關係（三角關係），之前想好多一些決定再次被自己推翻。另一半的個性可能變得更加敏感，尤其是在和另一半討論有關於旅行或定居相關的事情上。單純的處女座，你容易在海外地方有豔遇。或者你的曖昧對象有海外特質哦！

11月的處女座會把大部份心力放在發展事業上，努力賺錢是你11月的最大目標。有些處女座會在11月的時候，給自己一些小目標，例如去遊樂場的時候要嘗試自己最害怕的跳樓機遊戲，或者嘗試新的運動。（例如空中瑜伽）處女座正在和自己的內在建立更好的關係，培養一些良好的興趣或習慣。

個人：4粒星 | 工作：5粒星 | 感情：4粒星 | 金錢：4粒星

朋友：4粒星 | 家庭：4粒星 | 健康：4粒星 | 學業：5粒星

天秤座(9.24 -10.23) : 積極面對工作，意外大筆消費多

天秤座(9.24 -10.23) : 積極面對工作，意外大筆消費多

11月的天秤座學業運勢最旺！太陽、火星、水星位於天蠍座，天秤座應該會有許多意料之外的消費。尤其是那些前去旅行/出差的天秤座。不過大量的消費也能使你更有動力賺取金錢。有些天平才會有不為人知的收入。（或偏財運）

最近天秤座正在不斷尋找自己的價值，除了工作和愛情，自己在他人眼中是一個怎樣的形象呢？天秤座很需要自信，在夜深人靜的時候，天秤座也會忍不住和其他人比較現在過的生活是否美好。另一方面，天秤座亦有受到婚姻或同居生活的壓力，有許多說話不能直接告訴另一半，你選擇自己消化。

單身的天秤座仍然無法決定下一位對象的角色。由於對另一半形象的想像太過美好，導致一直遲遲未能找到合適的人。當你願意看清真相，才有機會找到一個合適的人談戀愛。不少天秤座寧可保持着曖昧關係，但新對象應該無法等待太久的時間才做決定。已婚或有伴侶的天秤座， 11月份大家相處融洽，即是有小爭吵也很快能夠和好。

金錢方面，天秤座最近在投資上比較進取。從事投資或金融行業的天秤座，工作非常忙碌，業務不錯。11/4 土星順行在雙魚座，天秤座在面對工作的時候會更加謹慎、積極和進取，會主動思考如何開拓事業。有一些天秤座可能需要處理一些同事離職的事情，尤其是身為上司或老闆的天秤座。有些合作關係也有可能面對新的困難，討論是否合作下去。

健康方面，天秤座容易感覺腰酸背痛。朋友方面，天秤座有機會認識到更加多有神秘感、聰明、有能力的朋友。11月也會有不少朋友聚會，可能經常會去喝酒或討論一些日常很少說的話題。學業方面，天秤座學業有提升，考試通常能夠順利過關。有些天秤座也會有想要進修的想法。

個人：4粒星 | 工作：4粒星 | 感情：4粒星 | 金錢：4粒星

朋友：4粒星 | 家庭：4粒星 | 健康：3粒星 | 學業：5粒星

天蠍座(10.24 -11.22) : 合作邀約多運勢強難低調，易為不被愛或過去感傷悲

11月的天蠍座事業和金錢運勢最旺！事業方面，天蠍座此月仍能收穫不少合作邀約。事業運勢強勁。你亦容易給人一種專業、聰明、有能力的感覺。做事快速、直接、簡潔。天蠍座最近對一些神秘學、心理學、兩性關係、金融、生死、內心轉換相關的事情有很深的體會。也許會多發表和這些事情有關的資訊，或經常和朋友討論到這些方面的事情。

而從事「運動、廣告推廣、美容、婚攝、法律、諮詢、身心靈、社工、金融、會計、珠寶」行業的天蠍座，事業機會更多，發展良好，惹人注目。太陽、火星、水星位於天蠍座，讓天蠍座更有一種光彩奪目的狀態，想要低調也很難。學業方面，維持一貫水平。你也會比較直接和主動表達自己。有些天蠍座能夠快速減肥。

金錢方面，之前有購買房地產或股票的天蠍座，此月容易虧損或擔心後市。此月也不建議天蠍座衝動投資。11/4 土星順行在雙魚座，天蠍座在愛情方面變回之前那種小心翼翼、高要求、寧缺勿濫的狀態，嚴格要求對方的真誠，非誠勿擾。你也會變回重視工作的你，不希望讓感情打擾生活節奏。可能也會減少和沒有誠意的曖昧對象溝通的時間。

另一方面，有些單身已久的天蠍座可能因為朋友聚會結識到一些年齡差異較大的異性，有發展機會，但這份感情也許不是在11月萌生。一開始你們可能是從普通朋友做起，你也沒有想要和對方進一步發展。已婚的天蠍座會和另一半考慮生育或寵物問題。有些天蠍座想為了孩子修復婚姻，但有些困難。家庭方面，家人容易催婚或生育。

健康方面，天蠍座主要需要注意心理健康，這段時間你容易對很多事情顯得敏感傷感，也容易回顧過去的傷痕。好的話就是你願意放下得不到的痛楚了，不好的話就是你還是會在意和陷入不被愛的痛感中無法自拔。當你處於心理陰暗期的時候，多出去外面走走，看看大自然也許能為你帶來紓解。

個人：3粒星 | 工作：5粒星 | 感情：4粒星 | 金錢：5粒星

朋友：4粒星 | 家庭：4粒星 | 健康：4粒星 | 學業：4粒星

射手座(11.23 -12.21) : 已婚/同居者備受另一半照顧，多花時間獨處或家庭樂

11月的射手座事業及感情運勢最旺！感情方面，已婚或同居中的射手座備受另一半的照顧，總感覺有另一半真好。你也挺享受一個人或安靜的時光。11月的你會把大部分時間留給家人和自己，有空就和父母/伴侶散散步。

太陽、火星、水星位於天蠍座，射手座的睡眠狀態較差，可能經常晚睡或多夢。有些射手座容易頭痛。射手座也會對玄學、神秘學或宇宙星辰之類的話題非常感興趣，經常和伴侶聊起類似的話題吧。有些射手座可能會做起「夢幻」或「恐怖」的夢，也許和你睡前閱讀的新聞或觀看的電影有關。

11/3-11/4 太陽會和木星形成準確對分相，11/4 土星順行在雙魚座。有些射手座可能收到以前的同事或上司的邀約，有新的工作機會，但家人可能不想你太辛苦或改變事業方向。這取決於之前的工作型態。土星順行後，你會感覺需要多關心家人，專注在同居伴侶或婚姻上。單身的射手座也會重新為了「長遠關係」而感到焦慮或無助。經濟和情緒穩定仍是妨礙射手座愛情穩定的最重要原因。

射手座在11月也比較容易感覺落寞或孤獨，特別是單身已久的射手座。你有機會在酒吧或網上認識到一些新對象，不妨試試不同的方法結識對象吧。有些射手座礙於婚姻和大環境，暫時沒有工作或轉換了新工作。在職場或生活上還未能找到自己的價值，容易害怕自己比別人差一等。（心理狀態較差）金錢問題不大，主要是你覺得自己是否實現了個人價值，是個「有用的人」。

事業方面，創業的射手座可以遇到好的合作關係或夥伴幫忙。在金融或借貸方面也有好消息。射手座也容易受到老闆或上司的賞識，給予你更重要的工作安排。由於事業運勢強，身邊也會有些「小人」（八卦人士）討論你的生活狀態或家庭。學業方面，射手座11月學業維持一貫水平，但學習心態上會變得更專注。

個人：4粒星 | 工作：5粒星 | 感情：5粒星 | 金錢：4粒星

朋友：4粒星 | 家庭：4粒星 | 健康：3粒星 | 學業：4粒星

摩羯座(12.22 -1.19) : 朋友聚會結識感情對象，加倍努力工作心態好

11月的摩羯座愛情、事業和學業運勢最旺！愛情方面，摩羯座容易透過朋友聚會結識到一些對你有興趣的新朋友。（或和朋友外出聚會時候被搭訕吧）11月的摩羯座在感情方面有選擇，但自己比較難選擇好一個感情對象或方向。可能摩羯座都想和不同人談談看看吧。此月有浪漫的感覺，也容易懷孕。有些來自海外的豔遇或曖昧關係還有繼續下去的可能性，就要看你是否想要繼續聊了。已婚或戀愛中的摩羯座也有對你有興趣的對象主動靠近。另一半最近比較容易情緒敏感或吃醋呢。

事業方面，摩羯座的人會加倍努力專注在工作上，可能之前花費不少金錢旅行或出差吧。事業方面有好消息，有升職或加薪的機會。在工作方面，你也會被賦予更重要的角色或任務。應該會是很忙碌的11月呢！11/3-11/4 太陽會和木星形成準確對分相，11/4 土星順行在雙魚座。摩羯座除了工作非常忙碌，有重要的企劃需要執行。下班後或假期間還會有很多和朋友聚會的邀約，經常有飯局需要出席吧。

土星順行後，摩羯座回歸到那個謹慎說話的自己，比較少說出讓人感覺驚訝的言論了。另一方面，生活也忙碌了不少，你也少看新聞，少了一些負面的想法。有些摩羯座要小心和「車」有關的危險，外出開會或駕駛也容易遇到交通阻塞的情況。金錢方面，主要消費在朋友聚會、演唱會、事業進修、車輛或信用卡欠款上。（特別是10月去旅行了的摩羯座）

健康方面，摩羯座容易感覺腰酸背痛，也容易增磅。11月摩羯座吃一些海鮮或生食時，容易肚子不適。也要注意家中食物的保鮮期呢。學業方面，摩羯座對待學習或考試時更謹慎認真，成績應該能提升。朋友也能幫助你溫習或給你很好的幫助。11月由於工作太忙了，時間也多用去朋友聚會。家人可能會投訴你很少專注在家庭生活。（特別是已婚人士）

在心理上，摩羯座開始更重視生活素質，特別是剛剛去了旅行的摩羯座。你可能感受良多。摩羯座也有健身或學習煮食的打算。另一方面，公司有機會出現新的員工，你和對方在飲食上或興趣上挺聊得來。此月從事「演藝、翻譯、外交、法律、運動、健身、飲食、寵物、設計」行業的摩羯座事業行運更旺，機會多。

個人：4粒星 | 工作：5粒星 | 感情：5粒星 | 金錢：3粒星

朋友：4粒星 | 家庭：4粒星 | 健康：4粒星 | 學業：5粒星

水瓶座 (1.20 -2.18) : 容易中獎偏財投資運旺，容易和他人比較事業高低

11月的水瓶座金錢運勢最旺！11月的你有投資或偏財運。你也容易在公司活動中抽到一些現金獎勵或電器之類的獎品吧。如果有相關活動，要記得參加哦。（商場活動也算呢！）最近水瓶座很留意金融市場，請相信你的直覺，此月的投資容易成功。（想法或靈感是對的）事業方面，有些水瓶座迎來公司的轉變。有些水瓶座的公司需要合併或改變行政結構，有些上司或部門經理可能會被裁員或變動職位。公司有關的變動應該不會為你帶來太多的影響。（只是你心態上會有些恐懼變化）

有些一直在找工作的水瓶座也容易在11月面試成功。即便遭遇裁員，你也能獲得一筆很不錯的賠償。11/3-11/4 太陽會和木星形成準確對分相，11/4 土星順行在雙魚座，水瓶座重新對自己的存在價值產生了懷疑。一方面你覺得自己對公司價值貢獻大，但賺取的金額和自己想要的差太遠。容易產生負面心態。有些水瓶座則是害怕長遠下去，自己的事業是否能維持或讓自己獲得一個理想的生活型態。你也容易在心中和身邊人比較事業成就或收入。

學習「不比較」和「灑脫隨性」仍是水瓶座此月的重點課題，早些學會也許能讓你的心更自由一些。其實你在事業或賺錢方面已經算不錯了，需要知道每個人都會各自的時區，你只需要默默努力等待花開之期就好了。從事金融或法律行業的水瓶座，此月工作會非常忙碌，有很多緊急或臨時的任務出現。要隨時做好加班的準備了。你也有比較多的會議，可能在家仍需要處理公司事務。

有些水瓶座可能去往遠方旅行或探親。在旅行期間一切安好，也會感受到愉悅和放鬆。若旅行應該是11月下旬時間了吧。愛情方面，旅行期間有機會有曖昧機會或出現他人搭訕。但水瓶座對於愛情仍有種霧裏看花的感覺，自己仍未有一個很準確的定論，究竟自己是否想要戀愛。（但水瓶座喜歡那種有些曖昧，忽遠忽近的感覺）水瓶座還不想被一段關係綁定，想著有曖昧關係的同時，單身自由。（有人關心自己也是挺好的）

戀愛中的水瓶座，11月會感覺到另一半真的對自己非常體貼，遷就和保護。讓你覺得非常感動。另一方面，另一半的事業或生活狀態也越來越好，讓你對大家的未來有些信心了。你也可能會把另一半帶去見見父母或朋友，或者多在社交平台「曬幸福」了！11月你的另一半也會很黏你和多撒嬌，大家會有很多娛樂活動吧！體重容易上升哦！

個人：3粒星 | 工作：4粒星 | 感情：4粒星 | 金錢：5粒星

朋友：4粒星 | 家庭：4粒星 | 健康：4粒星 | 學業：4粒星

雙魚座(2.19 -3.20) ：合作運強容易吸引貴人相助，事業/學習新計劃多

11月的雙魚座愛情運勢最旺！愛情方面，已婚或同居中的雙魚座容易感受到有另一半真好。遇到不開心或身體不適的時候，另一半總是第一時間在你身旁。這也給予你許多工作和賺錢上的底氣，讓你可以毫無顧慮向前衝。（大概是你此月的想法吧）而單身的雙魚座則有曖昧機會，但個人會專注在事業發展和個人成長上，未必有意願和遠方的曖昧關係繼續拖著。

而且11月的雙魚座已經很清楚自己在愛情中需要一個怎樣的伴侶，若對方不真誠或無法提供你情緒價值，曖昧忐忑和等待的愛情，並不是你想要的生活。你寧可把時間花在建構實質有用的事業上。你也有許多工作方面的新安排。有些雙魚座也有新的旅行安排。生活可謂十分忙碌，又何來閒暇時間和不確定的人曖昧呢。不過其實雙魚座只要多打扮打扮，多出去外面走走，還是很容易吸引到新朋友或感情對象的。所以，心態決定了你是否繼續維持單身。

事業方面，從事「創意、設計、藝術、演藝、電影、身心靈、婚顧、法律、主持、房地產、家族企業」行業的雙魚座，此月事業行運更好，機會多，也有被宣傳、曝光、領獎機會。公司高層或老闆也會認同你的能力。辭職的雙魚座有機會獲得公司挽留。雙魚座也有不少新的合作機會，來找你的人或團體都是重要的公司或合作夥伴。有些雙魚座有接到一些來自海外工作的邀約或有更多出差機會。金錢方面，多勞多得。消費多，但你心態上會調節到應花費才花費，斷捨離不良消費習慣的狀態了。

11/3-11/4 太陽會和木星形成準確對分相，11/4 土星順行在雙魚座，雙魚座找到了自己新的生活哲學和意義所在，你會多花時間學習或感受生活真理。在工作方面更加努力積極，特別是創業的雙魚座，有很多新的計畫。有些雙魚座也會有大量需要書寫、演說、表演的機會。工作方面也會結識到很多貴人，欣賞你的人。有些雙魚座還會有教學或開YouTube/Podcase頻道的想法，要寫下你的靈感和想法，多給予自己信心，你是可以的！

11月的雙魚座還有不少時間是和自己靜靜相處，回顧過去的人生。你可能總會在夜深人靜，一個人散步或吃飯的時候，感受良多。這是你在和「過去」調解吧。透過有時候的自言自語或獨自思索，可能可以放下一些憂愁或遺憾的情緒，重新和你的內心世界產生連結，獲得勇氣開啟新計劃和快樂生活。你的家人/親友是你堅強的後盾，對你非常照顧和支持，無論你做的決定如何，都會幫助你。有些雙魚座會在11月開啟一個或多個長期的學習計畫。

個人：5粒星 | 工作：4粒星 | 感情：5粒星 | 金錢：4粒星

朋友：5粒星 | 家庭：5粒星 | 健康：4粒星 | 學業：4粒星

作者／香港占星師香香子

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