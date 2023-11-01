畢德歐夫：拓展視野 培養正向且良好的「慣習」

《慣習Habitus》這個書名，一開始不太懂為什麼不稱為習慣，經過一番理解與查證後，慢慢更認識了這本書的涵義，慣習比較像是一個人的氣質與人格特質養成。很多人總以為這個社會大家的財富應該都差不多，只有少數人是因為上一代留下來的財富，所以才能栽培出一個又一個優秀的下一代。其實，富人家的孩子也沒有比較輕鬆，但他們的父母確實在他們年幼時，更嚴格地要求一些「慣習」的養成，這對於未來的人生道路有著莫大的幫助，導致我們看他們會覺得很輕鬆。

在這本書中，作者清楚分析了中產階級以上跟以下的差異，如果可以的話，我們當然也希望可以將孩子培養得更好，讓他們不管在學業上或求職上都更順暢，但一般家庭並沒有辦法這麼輕易認識到富人，更遑論一窺究竟。

書中有段話是這麼說的：「下一代的責任感與合宜的應對進退必須及早訓練，才能從小就學會用來標示階層差異及展現優越的慣習。」德國青少年生活環境調查顯示，中間上層階級的父母帶給下一代的是批判能力、生態及環保意識，以及文化修養，像是語言、音樂、社會參與。中間下層階級的家庭傳給下一代的核心態度是積極進取、腳踏實地，以及遵守規則。而無論前者或是後者，成就取向及牢靠的價值觀都是教養的焦點。

現在是網路資訊大爆炸的年代，書中提到：「在二十一世紀成功的關鍵在於，是否能從知識中創造經濟價值：活用知識，對已知進行批判性思考，嘗試連結各種知識，並公開分享，化繁為簡，或轉化成高超的技能。」這點我亦深有所感，假如只是一味認為完成了大學或碩士的學歷，出社會就可以順風順水，薪資節節上升，那真的是天方夜譚。因為值錢的是如何呈現「價值」讓群眾認識，這個能力就可以賺到更多利潤。

作者也提到了，學歷絕對是必要的一環。根據調查，父母親都是高學歷的人，那孩子一樣是高學歷的機率就是比別人高上許多。各種形式的知識仍然還是珍貴的資本，至少在我們所處的社會還是。對個人而言，知識也是資本，擁有愈多知識，慣習散發出來的氣質也愈加從容自在。

此書最後提到九組詞彙，可清楚說明中間與上層社會的差異，並不是說中間階層就不好，而是如果要往上突破更高的天花板，那一定需要些什麼元素去改變才行。企圖心強的人必須試著改變自己的慣習，擁有愈充裕的知識、金錢、文化、社交、語言、身體和精神這七大資本，就愈容易改變慣習。

這本書也提出非常多的證據去佐證，我們也許沒辦法當富二代或富三代，但至少透過此書可以拓展我們的視野，進而去培養正向且良好的「慣習」，這樣就有機會讓孩子具備能力去突破現有階層的框架。

看完這本書只覺得如果能早十年理解這些事情，那該有多好，相信你們閱讀完也會有這樣的感受。

（本文作者為最會說故事的理財作家畢德歐夫，著有《我在計程車上看到的財富風景》）