宏盛掬白掀內湖四期房市關注度

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內湖五期、四期重劃區以台北市中心稀有的美式社區氛圍，深獲高端自住客喜愛。五期早在110年底「義泰吾境」預售後段就登上百萬身價，去年「國泰蒔美」實登行情一舉登上每坪120萬，今年又有新案「植境」、「田境」持續拉抬。與五期相鄰的內湖三總生活圈四期重劃區，因可開發素地比五期更稀有，區內多低密度別墅案，少了預售大樓案密集登場的疊價效應，價格跳動不快，業界看好第四季登場的「宏盛掬白」挾宏盛品牌光環、與網球中心首排基地條件，有望帶動四期、為該區域注入活水。

住二用地，早年多是透天或五層樓建物，擁有與五期不相上下的高綠覆純住環境氛圍，區內有上下灣公園貫穿可循綠帶一路連結五期生活圈，近年網球中心商場開幕，引進全聯、美食街及運動中心，讓四期機能更加完善，加上三總醫療資源，麗湖國小、三民國中學區，吸引不少企業主、醫生、影視名人居住。相較五期預售達120-130之譜、文德站碧湖生活圈新案如「碧湖文森」開價109-128萬，因位置正對校園及鄰近碧湖公園，產品定位適中，開案後也帶動了一波買氣，位居五期與碧湖兩大生活圈間的四期，也有望在周邊新案的帶動下跟進補漲。

宏盛取得民權大道網球中心旁，迎上灣公園千米綠廊基地，即將推出主打舒適靜巷、新世代建材及中坪數規劃的最新力作，在長期以60、70坪為主的四期，打開市場新需求。客戶族群以內湖在地客為主，包括五期外溢買盤、三總醫生、內科南軟新貴，四期別墅主人買給二代置產，及依賴松山機場飛返國際的海歸客和商貿客。

以仁愛帝寶奠定北市一線豪宅品牌地位的宏盛建設，近年瞄準新居所時代，拋開偶包，結合新科技，轉型導入AI技術。首創建案標配「服務長」進駐社區，陪伴住戶至少5年，且代管5年期間免繳管理費，實際參與管理、協助策劃，串連彼此並延伸服務，供應美好生活，打造「Better Life」以人為本的住宅路線，落實不只賣好宅，更要親自帶領客戶體驗「更好的生活」。