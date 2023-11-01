國泰人壽落實三大氣候行動 領先業界迎接氣候變遷挑戰

國泰人壽體認氣候變遷及生物多樣性喪失將對地球生態帶來無法扭轉的嚴重衝擊，因此積極發揮金融影響力，以「零碳營運轉型」及「低碳投資配置」兩大策略，展開氣候變遷3 大關鍵行動，近日獲選投資人議程「投資人氣候行動計畫」(Investor Climate Action Plans)最新標準的最佳實踐案例；更是首批加入「Nature Action 100」倡議的參與者，與國際投資人共同呼籲投資對象及相關企業採取必要行動，一起保護地球的生態系統；並推動結合單位營運用電的「內部碳定價」機制，激勵所有部門與單位，一起參與節能減碳，並累計內部碳費基金，持續投入零碳營運轉型計畫。以國泰人壽總公司為例，內勤同仁於活動期間較去年減碳達35噸。

「投資人議程」倡議(註)是由聯合國責任投資原則(PRI)，以及亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)等7個國際組織所推動，鼓勵機構投資者推行氣候行動計劃，達成全球淨零排放的倡議目標。國泰人壽於「低碳投資配置」氣候策略下，展開擴大低碳綠能投資，截至2022年投資金額為新台幣2,222 億元、同時制定逐步撤煤計畫，並規劃於2040年起不再新增投資煤炭營收超過5%的煤礦業、煤礦鐵路運輸及煤炭輔助服務及未積極轉型之燃煤發電業者，另亦建立管理政策控管毀林風險等多項行動方案，並且依據國際準則規範「氣候相關財務揭露」(TCFD)框架，強化永續報告書的揭露。「投資人議程」倡議指出，國泰在「投資」及「投資人揭露」兩個領域採取多項先進實務作為，因此於2023年9月獲選為「投資人氣候行動計畫」(Investor Climate Action Plans)最新標準的最佳實踐案例。

生物多樣性對人類的生存與發展至關重要，國際第一個以自然為議合主題的投資人倡議活動Nature Action 100也正式於9月18日發布，為呼應國際生物多樣性發展趨勢，國泰人壽成為首批參與Nature Action 100及台灣唯一簽署支持並加入議合團隊的金融機構，期望與190家國際機構投資人共同對「自然棲息地的退化及生物多樣性的喪失」，而有重大影響的100家來自食品、化學、林業與製藥等產業的公司進行議合，鼓勵這些公司採取更具積極的行動來保護及恢復自然與生態系統，從而降低其財務風險。

國泰人壽更將內部碳定價理念設計運用在今年度「節電減碳活動」機制，鼓勵所有內外勤同仁於工作日常落實節能減碳。各單位相比去年同期減碳噸數乘上每單位碳費，依此公司提撥部分比例作為減碳單位運營經費，其餘則用於零碳營運轉型計畫的基金，讓所有同仁共同為公司的氣候目標努力。以國泰人壽總公司為例，內勤同仁於活動期間較去年減碳35噸，相當於逾230棵樹的碳吸收量。國泰人壽將逐步設定各部門減碳目標，期能將「排碳有價、排碳使用者付費」的觀念與制度建立於日常營運，將節能減碳落實於生活。

註：「投資人議程」倡議於2021年5月發布ICAPs「期望進程及指引」，希望協助投資機構了解其氣候作為在投資、企業議合、政策倡導、投資人揭露及公司治理等領域的進展程度，另於2023年7月新增毀林議題並發布第二版ICAPs「期望進程及指引」；其進展程度分為四級，從「僅開始考量氣候」的等級四(Tier 4)到最佳表現的「淨零標準制定者」等級一(Tier 1)