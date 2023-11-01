台股險守萬六！專家曝資金轉進3類股 外資回補時機近了

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展望台股11月 聚焦四大重點

台股光輝10月蒙塵，月線連三黑，31日盤中破底至15,975點，但「四大扛霸子」投信、八大公股行庫、政府基金、壽險業者力挺，尾盤硬生生拉抬8.5點收16,001點，成功收復萬六關卡。

展望11月，萬寶投顧董事長朱成志預期在四大扛霸子強力撐盤下，台股以盤代跌機率大；統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生也認為，預期在16,000點～16,650點間震盪攻堅，11月可能先跌，最壞情況回測到年線15,844點，但內資守萬六信念堅定，外資也已連賣四個月，11月可望迎來轉折回補。

台股昨日以紅盤開出直攻16,200點，但買盤難以匯聚，空方突襲AI族群導致走勢急轉直下，從最高上漲65點到最低下殺173點，高低差達239點、震幅1.48％，均為今年第十三大。

由於台股摜破萬六，投信以買超46.8億元、八大公股行庫買超58.5億元，協同政府基金、壽險業等國家隊進場救援，並在最後一盤力拱聯電、台積電、鴻海、開發金、中信金等電金權值股使加權指數拉升8.5點、跌點收斂至148點收16,001點守住萬六，成交量放大至近七日最多2,743億元，月線則下跌2.16％，連三黑。

朱成志指出，外資今年累計賣超1,446億元，但投信買超更多達2,124億元且連買五年，又有二檔高股息ETF即將推出，高股息ETF成分不外乎是大型股，加上政府基金1,810億元陸續在第四季入市、八大公股行庫也相挺護盤，至今投入526億元，想跌也不會有太大空間，買盤持續轉入相對低基期個股布局；尤其台積電昨日尾盤湧入8,833張買盤，壽險資金趁機撿便宜，台積電終場僅小跌3元收529元，距離前低516元還有空間。

特別是投信，黎方國分析，投信挾著高股息ETF旋風進行年底作帳，估期資金朝著三大方向移轉。

第一是布局入選高股息ETF成分股。例如驅動IC設計聯詠是元大高股息的成分股，估目前現金殖利率有6.7％，有機會被國泰永續高股息選中；第二是布局金控股，投信近二日積極買超有永豐金、元大金、中信金、第一金、國泰金等。

第三、布局跌深的原物料股，如台泥、亞泥及南亞，今年原物料股如水泥、鋼鐵、塑化等因大陸需求疲弱，使得報價走低，股價頻破底，帶動現金殖利率提升，在投信逢低買盤湧入，股價已有落底跡象。