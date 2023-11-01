今年來 主要亞股漲幅 台股仍封后

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台股31日以1點之差驚險守住萬六，大盤指數近三個月跌逾千點，10月共下跌352.74點，今年至10月30日止，外資已賣超台股逾1,200億元。證期局副局長黃厚銘指出，外資雖賣超1,276.93億元，但台股日均成交量約2,769億元，相較去年同期還增加11.32％，今年以來累計仍漲14.23％，僅次日本，位居亞洲主要股市的亞軍。

金管會以台股今年以來仍上漲逾14％；信用交易的整戶擔保維持率仍有168％以上；9月底本益比17.79％、現金殖利率3.71％；上市櫃公司前三季營收逾28兆元，歷年同期第三高等四面向，形容台股基本面仍佳、資金動能仍強、賣相不錯，希望投資人不要驚慌。

美股主要指數10月30日漲跌互見，道瓊指數上漲，但費半指數挫低1.3％，10月31日主要亞股「跌多漲少」，台股收16,001.27點、下跌148.41點，跌幅0.92％，新加坡跌0.26％、日本漲0.13％、韓國跌1.56％、上海跌0.34％、港股跌1.86％。

黃厚銘強調，今年至10月30日，相較日本漲幅17.64％、韓國漲幅3.32％、上海跌2.19％、新加坡跌5.75％、深圳跌9.88％、香港跌12.01％，台股在亞洲主要股市中，表現仍算前段班，另，融資斷頭指標的「信用交易之整戶擔保維持率」為168.06％，仍處在安全水位。

黃厚銘強調，台股基本面尚稱穩健，到9月底本益比17.79倍，現金殖利率達3.71％（加計股票股利為3.81％），上市櫃公司至9月底累計營收約28.10兆元，累計營收金額較去年同期減少10.90％，但仍為歷年同期第三高。金管會將視國際情勢變化，適時提出相應措施。