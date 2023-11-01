散戶勇 台股ETF逆勢吸金

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台股ETF基金10月規模續增

台股月線連三黑，是2020年3月新冠疫情爆發以來首見，外資轉買為賣，但同期間散戶卻是「越跌越買」，台股ETF基金逆勢吸金，7月到10月規模增加逾千億元。

對照外資法人7月起轉為連四月共賣超台股逾5,186億元，同時間，台股ETF基金第三季規模增加704億元，10月估再增近400億元，四個月資金動能增加遠超千億元。主要是散戶透過ETF基金投資台股，採進可攻退可守的策略，逢低就加買，推升多檔ETF基金規模不斷長大，大盤越跌但買氣越旺。

統計近三個月規模前十大的台股ETF基金規模，近期連續配出高息的ETF基金規模明顯跳升，成為支撐台股ETF基金規模逆勢攀升的主因。

首檔月配的復華台灣科技優息近三個月股價逆勢上漲逾6％，也是台股ETF規模前十大當中唯一收紅標的，資金湧入帶動規模三級跳，從7月底約200億元，10月底已經達954億元，暴增3.75倍。

比大盤抗跌的群益台灣精選高息吸金360億元，規模突破500億元大關；富邦台50、元大台灣高息低波、富邦特選高股息30等，各有約50億元的增長，加上富邦公司治理增加2.85億元，總計前十大ETF基金中，這六檔規模近一季增加最多。

業者分析，本土資金逢低搶進台股已視高股息ETF為首選，因為高息ETF選股上除重視現金股利穩定度，標的亦多是選擇具成長性或股價波動度較低的個股，逢低布局以賺取未來股價回升的利得。

加上近年來台灣投資人偏好月配息機制，下半年這些台股高息ETF配發的股息換算年化報酬率後，不輸市場上理財商品，不少存股族、退休族甚至官股資金陸續轉進高息ETF基金，成為支撐台股ETF基金規模持續成長的關鍵。