陸中央金融工作會議救市 定調房企融資一視同仁

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大陸房企和地方債務危機持續延燒，拉高金融業風險，在此之際，為大陸金融政策定調的中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行。中共中央總書記習近平指示，包括保持貨幣政策穩健性、建立化解地方債風險長效機制、加強房企的資金監管，以及吸引外資金融機構在大陸發展。

值得注意的是，會議指出，要促進金融與房地產良性迴圈，健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等三大工程建設。

本次中央金融工作會議，中共政治局七位常委全都到場，習近平和李強分別作出指示，並由國務院副總理、中財辦主任何立峰總結，反映出官方挺經濟、擘劃金融工作的決心。

習近平表示，目前經濟金融風險隱患較多，金融亂象和腐敗問題屢禁不止，要堅持對金融工作的集中統一領導，從根本上解決這些問題。此外，支持國有大型金融機構做優做強，成為服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石，嚴格中小金融機構准入標準和監管要求。在加強金融監管方面，依法將所有金融活動全部納入監管。建立防範化解地方債務風險長效機制，優化中央和地方政府債務結構。

外界關注的房市危機方面，會議指出，健全房企主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，支持自住和改善性住房需求。

會議並指出，要保持貨幣政策的穩健性，更加注重做好跨週期和逆週期調節，充實貨幣政策工具箱，把更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。