主計總處：Q3經濟成長2.32% 低於預期

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近一年經濟成長走勢

主計總處31日公布第三季GDP概估統計指出，由於民間投資明顯不如預期，第三季經濟成長率僅2.32％，較原預測降低0.22個百分點，假設第四季預測不變，今年經濟成長預測將下修至1.55％。雖然如此，從趨勢研判，我國經濟仍持續好轉，惟動能確實比預期來得弱。

綜合統計處視察王翠華表示，第三季經濟成長不如預測主要原因，是民間投資明顯不如預期，概估第三季資本形成（含民間投資及存貨變動）年減14.0％，較預測數減9.6個百分點。另外，併計商品及服務貿易的實質輸出，第三季年減1.05％，比原預測降低1.99個百分點，三角貿易與航運服務同步放緩。簡言之，投資及出口比預測數差，是第三季經濟成長不如預期的兩項原因。

王翠華指出，第三季資本形成不如預期的原因，是業者投資步調放緩，加以存貨去化原以為第三季可以接近尾聲，目前看來可能要到第四季才會完成去化，雖然如此，她認為，民間投資在歷經五年的擴張之後，基數已高，高基數也是本季資本形成負成長的原因，以此而言，民間投資的動能仍在。

第三季出口、投資不如預期，但消費強勁，主計總處表示，由於疫後消費動能延續，以及適逢暑期出遊旺季，加以自用小客車買氣熱絡，使得第三季民間消費年增8.90％，比預測數高出0.56個百分點，她指出，由於去年十月邊境解封，跨境旅遊回溫，國人出國持續擴增，第三季國人海外消費年增5.1倍，國內消費也成長3.96％。

綜合投資、出口、消費，今年第三季經濟成長率為2.32％，低於原預測2.54％，王翠華表示，雖然不如預期，但從趨勢研判（前三季經濟成長依序為-3.31％、1.36％、2.32％），經濟仍在好轉中，惟動能比預期來得弱，主計總處11月28日將召開國民所得評審會，公布最新的預測。

至於第三季若以概估數替代原來的預測數，假設第四季預測不變，王翠華表示，今年經濟成長預測數會下修至1.55％，低於原來的預測數1.61％。