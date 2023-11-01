陸10月製造業PMI跌破榮枯線 再陷萎縮

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大陸一年來官方製造業PMI走勢

受產需雙雙下滑拖累，大陸統計局31日公布10月製造業PMI為49.5，結束連續四個月回升，再度落至景氣分水嶺下方，製造業再陷萎縮。

統計局高級統計師趙慶河表示，受「十一」節前後需求等因素影響，製造業PMI景氣水平有所回落，持續恢復基礎仍需進一步鞏固。

值得注意的是，五大分項指數均較上月下滑。生產指數為50.9，較9月大幅下降1.8，高於榮枯線，顯示生產仍在擴張，但步伐放緩。新訂單指數較9月下降1至49.5，顯示市場需求下降。

原材料庫存指數為48.2，較上月下降0.3，顯示主要原料庫存量持續減少。從業人員指數為48，較上月下降0.1，顯示企業用工景氣度略有回落。供應商配送時間指數為50.2，較上月下降0.6，仍高於榮枯線，製造業原料供應商交貨時間持續加快。

英大證券首席宏觀經濟學家鄭後成認為，10月新出口訂單指數（46.8）較上月下滑1，連七月位於榮枯線之下，顯示海外需求出現邊際轉弱。東方金誠首席宏觀分析師王青也認為，新訂單指數下滑是拖累當月製造業PMI指數重要原因。而10月生產指數下行原因，除了月比基數抬高外，也與「雙節」後居民消費波動下行，並向供給端傳導直接相關。

王青表示，10月PMI指數通常會低於9月，「十一」長假過去後，居民消費會季節性放緩。另一方面源自於當前消費整體仍然較弱與房地產市場低迷。

統計局數據並顯示，10月非製造業PMI為50.6，較上月大幅下滑1.1。綜合PMI為50.7，下降1.3，顯示大陸企業生產經營活動整體擴張，但擴張速度放緩。