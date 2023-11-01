建商縮手 前三季住宅建照大減18%

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歷年前三季 住宅建築執照核發統計

內政部表示，今年前三季住宅建照核發宅數共109,507件，年減18.1％，終止連六升，回落近四年低點，顯示房市低迷建商推案縮手。另外，住宅使照核發宅數84,414件，創15年新高，代表大批交屋潮即將來臨。

內政部31日公布最新建築相關統計。今年前三季建照量大減，六都中，新北市受惠預售大案挹注，累計前九月的建照量已超車常勝軍台中市，以22,137件居冠、台中19,042居次，台南7,210件居六都之末。

今年Q3住宅開工宅數30,891件，則為近十季最低。專家分析，請領建照後須於六個月內申報開工，可展延三個月，開工件數通常反映的是前六至九個月的建照申請量，代表開發商在年初就已縮手、減少推案。

業者坦言，原物料、工料上漲，開發商必須找到營造廠才能申報開工，若出現營造廠報價不符預期或沒有合適廠商的情況，可能寧願讓建照作廢、暫緩原訂開工計畫，適當時機再重啟流程。

台中是「建照、使照、開工」三冠王的常勝軍，但今年前九月的建照數量，被新北市超車。新北市今年以來連推數個預售指標大案，使得請領建照數量大增，穩定開發商的推案信心。

至於使照部分，今年前三季住宅使照核發宅數84,414件，年增5.5％，已連五年成長，創15年新高，直逼2008年的84,971件數高點。六都中以台中市15,181件居冠、其次桃園、新北，台北市居末。

專家指出，「建照」數量減少，反映開發商對市場前景不如先前樂觀，請領建照後才能報開工，因此開工件數與建照同步呈量縮；「使照」呈現的是過去三～四年的房市狀況。