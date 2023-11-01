公股銀前九月新承作土建融 衰退

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建商布局放緩。據公股銀行統計，前三季土建融新承作案量皆有衰退，衰退幅度最高逾2成，預估第四季仍將較去年同期衰退，但公股銀認為，隨著政府推動健全房市相關措施，房市可望回歸自住基本面。

台灣銀行指出，無論9月單月或前九月，土建融新承作金額與案量年增率均呈小幅衰退；合庫銀9月單月土建融新承作金額，比去年同期衰退達51.43％，前九月年減2.65％；土銀前九月大額土建融新承作案量年減13.53％，9月單月則年減2％；兆豐銀前九月土建融新增案量比去年同期減少20件，年減24.69％。

但土銀與兆豐銀前三季土建融新承作金額，仍小幅年增，凸顯營建成本高漲效應。公股銀強調，第四季到明年初，建商面對缺工等，營建成本掌控難度高，及央行並未終結升息循環、打炒房尚未鬆綁等壓力，加上房市盤整，買方觀望態度，成交量能下滑，致建商趨於保守。

公股銀分析，新青安房貸使有買房需求的自住客陸續進場。但營建成本仍處相對高檔、消費者期望房價鬆動心態未變，價格認知差距仍需時間彌平。

公股銀認為，全年買賣移轉棟數跌幅有收斂跡象，後續尚有房屋稅差別稅率將推出，交易量要迅速復甦難度高，預期今年維持價盤整量縮格局。

展望明年，房市隨央行等持續推動健全房市相關措施，抑制投機炒作氣氛，有助明年穩健發展。商用房產因政府投資臺灣三大方案持續落實及疫後內需市場復甦，老舊商辦進行都更，空置率仍處相對低點，預估全年穩健發展。