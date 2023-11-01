受惠新青安政策 剛性買盤回籠

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青安房貸政策帶動，房市交易擺脫低迷，除了首購自用當道，換屋、長期置產需求近期也有活躍跡象，五大房仲10月門市交易回溫，連四個月正成長，業績普遍月增約1成、年增15％～29％。

各大房仲業者自結10月門市交易資料，信義房屋、住商機構年增率均逾1成，永慶房產集團、中信房屋、台灣房屋更增逾2成。業者認為，即使近來有以巴衝突、總統大選加溫等不利因素，自住買盤仍相當穩定，經過一年多來交易低迷，今年下半年以來交易量緩增。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，年底購屋旺季來臨，新青安優惠貸款上路後，讓首購族或符合優惠貸款資格的自住族群猶豫期縮短；換屋、長期置產需求也有活躍跡象，10月房市交易量續增，下半年房市表現優於去年同期，今年整體房市交易量縮幅度有再收斂至個位數的機會。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，10月房市買氣穩定，買方數量和第三季水準相近，買方購屋意願明確，通膨預期對房市形成支撐，民眾普遍沒有房價明顯下跌的憂慮，新青安房貸穩定市場買氣，平均地權條例上路後利空淡化，市場整體自用當道。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，年底是傳統購屋潮，年輕族群看屋比例大增，為即時爭取貸款優惠，不少首購族「棄預售、就中古」以「現在住、立即貸」，低總價兩房物件最受青睞，年底雖有大選干擾，但剛需盤堅，預售買氣轉向成屋，整體交易量增，價格變化不大，第四季仍「價溫量穩」格局。