美債殖利率 飆高聲暫歇

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國財政部發債計畫

美國財政部30日宣佈，第四季借款需求預料為7,760億美元，比7月預估規模減少760億美元。消息公布後，投資人暫時鬆了一口氣，也帶動美債殖利率從高位回落。

紐約債市30日尾盤，被視為全球資產價格定價之錨的10年期美債殖利率回跌至4.875％，盤中曾急升8個基點至4.922％高點，31日繼續下滑到4.818％。另外對聯準會利率政策較為敏感的2年期美債殖利率也同步下滑到5.037％、31日持續降至5.017％。公債價格與殖利率呈反向走勢，即債券價格回升。

美國財政部發布聲明指出，由於加州與其他州先前因天災而延期繳納的所得稅將逐漸流入國庫，本季預料稅收將出現增加。加上年底現金餘額預料還有7,500億美元，在此情況下第四季聯邦借貸金額可望略降至7,760億美元，低於7月底預測的8,520億美元，並較前一季創下的1.01兆美元借貸金額大幅縮減。

然而此借貸金額也低於許多分析師的看法，例如摩根大通之前預估本季財政部的借款需求將達8,000億美元。

目前市場正等待財政部周三（11月1日）宣布的融資計畫細節，當中包括長短期債券的標售規模與組成比重。

不過德意志銀行美國利率策略師Steven Zeng認為，本季借貸金額減少不太可能壓低美國長債的期限溢價（term premiums），這意味對投資期限較長債券的補償。他解釋如果財政部選擇提高長債的標售規模，期限溢價將還有上升的空間。美國政府預算赤字不斷擴大，導致債券供給壓力也揮之不去，並推升近期美債殖利率不斷飆升。今年第三季美國政府的借款需求高達1.01兆美元，創下歷來同季新高，也讓美債供需失衡更加嚴重。

儘管美國財長葉倫曾信心喊話，承諾政府將致力「可持續的財政政策」，但依然難以遏止近來美債面臨的拋售賣壓。